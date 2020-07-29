Brave tarayıcı ve Guardian'dan, iOS'a yeni VPN - Firewall Hizmeti

Popüler tarayıcı Brave ve Guardian güçlerini birleştirdi, iOS cihazlarına yönelik yeni VPN ve Firewall hizmetini kullanıma sundu!

Brave ve Guardian'dan iOS'a VPN - Firewall

Brave web tarayıcısını geliştirien Brave Software ve Guardian, bir araya gelerek iOS ve iPadOS'a özel bir VPN - güvenlik duvarı sistemi geliştirdi.

Brave web tarayıcısının gizlilik işlevleriyle Guardian'ın VPN uygulamasının yeteneklerini bir araya getirecek olan Brave Firewall + VPN, veri kontrolünü yeniden kullanıcıya vermeyi amaçlıyor. VPN yalnızca Brave web tarayıcısı çapında değil, diğer uygulamaları da kapsayacak biçimde çalışıyor. VPN sisteme yüklendiğinden, konum ve veri izlemenin önüne geçebiliyor.

Brave Firewall + VPN'in kullandığı oturum açma sistemi, kullanıcı bilgilerinin saklanmayacağı şekilde özel olarak tasarlanmış. Bu sayede VPN'lere bağlanırken Apple'ın App Store'undan gelen dijital makbuz yerine, döndürülebilir EAP tanımlayıcıları kullanılıyor. Dolayısıyla Brave ve Guardian, VPN sunucularına kimliğinizi vermeden bağlanabiliyor.

Brave Firewall + VPN, App Store üzerinden aylık 9,99 dolar veya yıllık 99,99 fiyatla satın alınabiliyor.

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