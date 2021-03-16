Brawl Stars, Samsung Galaxy Telefonları Kötü Vurdu

Samsung Galaxy'lerde Brawl Stars sorunu çıktı. Çok sayıda Brawl Stars oyuncusu, Galaxy akıllı telefon sahipleri için büyük sorunlara neden olduğu görülen, oyundaki en son güncellemeyle ilgili şikayetleri dile getiriyor. Ortaya çıkan sorunlar arasında çözünürlük hataları ve sistem kararsızlığı/donması bulunuyor.
Reddit'teki kullanıcı raporlarına göre, etkilenen modeller arasında Galaxy S7, Galaxy S8, Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 yer alıyor, ancak daha fazlası da olabilir. Oyunun sistemde kurulu olması herhangi bir soruna neden olmuyor ancak oynamaya çalıştığınızda sistem çapında problemler ortaya çıkıyor. Hatta bazı Galaxy akıllı telefon sahipleri bu sorundan sonra telefonlarını kapatıp açtıkları hatta resetledikleri halde normale dönmediğinden şikâyet ediyor.
Sorunların büyük olasılıkla uygulamanın geliştiricilerinden kaynaklandığı ve Samsung'un bu konuda yapabileceği bir şey olmadığı düşünülüyor. Bu yüzden Galaxy telefon kullanan Brawl Stars meraklıları yeni bir güncelleme bekliyor.
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