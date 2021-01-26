Brezilya'da Bulunan Bu Taş, İçinden Çıkanla "Gerçek Olamaz" Dedirtiyor

Geçtiğimiz Kasım ayında Brezilya'da bulunan bu küçük taşın ikiye ayrılması ile birlikte içinden çıkan şaşırtıcı sürpriz, "bu gerçek olamaz" dedirtti. Ama karşımızda duran, gerçeğin ta kendisi...