Brezilya'da Bulunan Bu Taş, İçinden Çıkanla "Gerçek Olamaz" Dedirtiyor

Geçtiğimiz Kasım ayında Brezilya'da bulunan bu küçük taşın ikiye ayrılması ile birlikte içinden çıkan şaşırtıcı sürpriz, "bu gerçek olamaz" dedirtti. Ama karşımızda duran, gerçeğin ta kendisi...

Dünyanın en pahalı ve ilginç taşı bulundu

Olağandışı taşları, kayaları ve mineralleri toplamak eğlencelidir, ancak bir kuklaya benzeyen bir kaya oluşumuna rastladığınızda, çok özel bir keşif yapmış oluyorsunuz. Resimde görülen mavi akik, ikiye bölündüğünde, Susam Sokağı Kuklası Kurabiye Canavarı'na çok benziyor. Bu taşın şu anki sahibi Amerikalı jeolog Mike Bowers, taşın Lucas Fassari tarafından Kasım ayında Rio Grande do Sul'un Brezilya bölgesinde bulunduğunu söylüyor. Bowers, bu hafta Facebook sayfasında olağandışı buluntu hakkında bilgi yayınladı.

Bulunan taş, dışarıdan böyle görünüyor

Tanımlanmamış taş parçalanmadan önce gri bir yumurtaya çok benziyordu, ancak ikiye bölündüğünde taşın Kurabiye Canavarı gibi görünen mavi kuvars kristalleri içerdiği ortaya çıktı. Bowers, sıra dışı taş ve kaya oluşumlarına sahip olmak isteyen heyecanlı taş ve maden koleksiyoncuları tarafından takip ediliyor.

Bowers, "Bu çok alışılmadık bir durum. Dışarıda birkaç ünlü akik var: Baykuş, korkmuş surat gibi çok sayıda görüntüye sahip akikler mevcut, ancak bunun gibi net bir görünüme sahip olanlar çok ender" diyor ve ekliyor: "Fiyatı oldukça yükselecek gibi görünüyor. Beş farklı alıcıdan 10.000 doların üzerinde teklif aldım".

Bowers'ın bu tuhaf taşı gerçekten satıp satmayacağı henüz bilinmiyor.

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