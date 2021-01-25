Dünya'nın En Sıcak Yerlerinden Olan Sahra Çölü'nde Kar ve Buz Sürprizi

Dünya'nın en sıcak yerlerinden biri olan Sahra Çölü'de kar ve buz görülebileceği hiç aklınıza gelir miydi? Bu çok nadir olay gerçekleşti ve kameralara böyle yansıdı...

  • Levent Öztürk
Sahra, kısa bir süreliğine de olsa karla buluştu

Sahra oldukça sıcak, kuru ve genel olarak yaşaması zor bir yer. Tabii ki vahaları bulunuyor ancak bu çölde buzun üzerinde parlayan güneş ışığını görmek pek sık mümkün olmuyor. Hatta bu hafta yaşanan bu aşırı nadir olay, son 42 yılda sadece dördüncü kez gerçekleşti. Neyse ki yerel fotoğrafçı Karim Bouchetata bu anları fotoğraflayabildi.

Kendisi de çöl anlamına gelen Sahra, 8,6 milyon kilometre genişliği ile Dünya'nın en büyük sıcak çölü ve Kuzey Afrika boyunca Atlantik Okyanusu'ndan Kızıl Deniz'e kadar uzanıyor. Bu yüzden de bütün bu kızıl kumlar üzerinde beyazlık görmek oldukça sıra dışı olabiliyor. Tabii ki Afrika'nın geri kalan bölgelerinde kar bulunuyor. Örneğin Tanzanya'daki Kilimanjaro dağının zirvesinde kar bulunurken Marakeş'ten sadece 72 kilometre uzaklıktaki Atlas Dağları, 3200 metre yüksekliği ile Afrika'nın en yüksek kayak merkezi olarak öne çıkıyor.

Ancak Bouchetata, kuzey batı Cezayir'de bir şehir olan Ain Sefra'nın hemen dışında bulunan kum tepelerinin üzerindeki buzları kamerasıyla yakaladı. Ain Sefra, Atlas Dağları tarafından çevrelenmiş bir şekilde deniz seviyesinden 1000 metre yüksekte, Fas ve Cezayir sınırının yakınında yer alıyor ve daha önce de bu şehirde kar yağmıştı.

Hatta bu ufak buz parçaları, Aralık 2016 ve Ocak 2018 tarihlerinde yağan karın yanında oldukça küçük kalıyor. O yıllarda bazı yerlerde 40,6 santimetreye çıkan kar yağışı yaşanmıştı. Ancak bunlardan bir önceki kar yağışı 1979 yılındaydı ve bu da hâlâ heyecan verici bir olay olmasını sağlıyor.

Kırmızı kum tepelerinin beyaz noktalarla süslendi bu görüntüler Mars'ın kutup bölgelerini anımsatabilir. Ancak genellikle bu durumun tam tersi yaşanıyor. Sahra'dan yükselen kum, toz ve polen parçacıkları Avrupa'ya kadar uçarak bulutlara karışıyor ve Sahra'nın kırmızı kumları sayesinde turuncu renkli bir yağmur (veya 2018 yılında olduğu gibi, kar) yağmasına sebep oluyor.

Ne yazık ki bu kar ve buz parçaları çölde uzun bir süre varlıklarını koruyamıyor.

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