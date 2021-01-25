Dünya'nın En Sıcak Yerlerinden Olan Sahra Çölü'nde Kar ve Buz Sürprizi

Dünya'nın en sıcak yerlerinden biri olan Sahra Çölü'de kar ve buz görülebileceği hiç aklınıza gelir miydi? Bu çok nadir olay gerçekleşti ve kameralara böyle yansıdı...