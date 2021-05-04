Bu 5 Kripto Para Birimi Dolandırıcılığına Dikkat!

Türkiye'de son zamanlarda kripto para borsalarıyla ilgili mağduriyetlerin artması, kripto para birimlerine yönelik dolandırıcılıklara karşı temkinli olunması gerektiğini hatırlattı. Bu 5 yaygın kripto para birimi dolandırıcılığına dikkat!

Kripto Paralarla İlgili 5 Dolandırıcılık Yöntemi

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