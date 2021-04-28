Commodore 64 ile Bitcoin Çıkartılır mı? Görünüşe Bakılırsa Evet!

Devam eden kripto para patlaması, dünya genelinde pek çok insanı peşinden sürüklemeye devam ederken, öte yandan kripto para madenciliğine olan ilginin de katlanarak artmasına sebep oluyor. Kripto para madeni çıkartmak isteyenler ekran kartı pazarına yönelirken, ekran kartı stoklarının tükenmesine sebep oluyor. Bu nedenle dolayı şimdilerde yeni ekran kartlarından GeForce RTX 3080'in piyasada bulunamaması oyun severleri artık çileden çıkarma noktasına gelmiş durumda.
Peki, kripto para kazımak için ekran kartı şart mı? Bu sorunun yanıtı hem evet hem hayır. Elbette kondisyonlu olarak kripto para madenciliği için ekran kartı aranan bir donanım, fakat bugüne kadar farklı yöntemlerle de kripto para çıkartılabildiğini gördük. Bunlara yeni bir örnek de bir YouTuber'dan geldi.
8-Bit Show And Tell isimli bir YouTuber, efsanevi oyun konsolu Commodore 64 ile Bitcoin madenciliğine başlamış. Daha önce Android akıllı telefonların kripto para madenciliğine giriş için kullanıldığını görmüştük, ancak 38 yıl öncenin teknolojisi olan Commodore 64'ün bu işe soyunduğunu ilk kez görüyoruz.
Elbette Commodore 64 ile bu işe başlanmış. Ancak 10 dolar kar getirmesi için tahmini 758 milyon yıl çalışması gerektiğini de söyleyelim ve sizleri Commodore 64 ile para madenciliği videosuyla baş başa bırakalım.
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