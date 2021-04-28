Commodore 64 ile Bitcoin Çıkartılır mı? Görünüşe Bakılırsa Evet!

Kripto para madenciliği için ekran kartı şart mı? Yoksa bir Commodore 64 de yeterli mi? Bir YouTuber Commodore 64 ile Bitcoin kazımaya başlamış...

  • Ercan Uğurlu
Commodore 64 ile Bitcoin Çıkartılır mı?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Huawei MateBook X Pro 2021

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma
A101 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve yazıcı
BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV ve Heifer dikey süpürge sürprizi
A101 22 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve tabletler

Günün En çok Okunanları
Windows 10'un Yeni "Yüzen Menüleri" Nasıl Olacak? İşte Sızan Görüntü...
Yeni Güncelleme ile Telegram'da "Seç - Beğen - Kullan" Dönemi Başladı
Windows 10, EcoQoS Özelliği ile Daha Yeşil Bir İşletim Sistemi Oluyor
Commodore 64 ile Bitcoin Çıkartılır mı? Görünüşe Bakılırsa Evet!
Samsung Galaxy A72 İncelemesi

 

 