Bu Bileğe Takılan Android Telefon, iPhone 7'den Daha Güçlü!

Akıllı telefonlar form değiştirmeye devam ediyor. Katlanabilir akıllı telefonlardan sonra artık saat gibi bileğe takılan akıllı telefonları da görmeye başlıyoruz. TicWris Max markasının çıkarttığı bu cihaz, Android işletim sistemi ile çalışıyor ve özellikleriyle iPhone 7'den daha yüksek performans sağlıyor.
TicWris Max 4G adı verilen bu cihaz, şu an Gearbest'te 143 Dolar fiyatla satışa sunulmuş durumda. 4G desteği ve IP67 sertifikasıyla suya karşı dayanıklı olan bu cihazda 3 GB Ram ve 32 GB depolama alanı yer alıyor. 2880 mAh bataryası ile uzun pil ömrü vadeden cihazda 8 MP'lik bir ön kamera ve Face ID yüz tanıma sistemi de bulunuyor.
TicWris Max 4G'nin ekranı 2.86 inç boyutunda ve 640x480 piksel çözünürlüğünde. GPS, NFC ve 802.11n Wi-Fi da bulunduran cihazda akıllı saat yetenekleri de mevcut durumda.
Android 7.1.1 işletim sistemini çalıştıran cihazın ağırluğı ise 153 gram. Cihazda microSD kart slotu ve USB girişi ise bulunmuyor.
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