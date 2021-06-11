Bu Filler Nereye Gidiyor? Nereye Gittiği Bilinmeyen Fil Sürüsü Şaşırtıyor

Bir Asya fili sürüsü geçtiğimiz yıl boyunca Çin'de büyük bir göç yolculuğu gerçekleştirdi ve kimse bunu neden yaptıklarını bilmiyor