Bu Filler Nereye Gidiyor? Nereye Gittiği Bilinmeyen Fil Sürüsü Şaşırtıyor

Çin devlet haber ajansı Xinhua, Mart 2020'den bu yana 15 vahşi Asya filinden oluşan bir sürünün Yunnan'ın Xishuangbanna Dai Özerk Bölgesi'ndeki evlerinden yaklaşık 500 kilometre kuzeye doğru göç ettiğini bildirdi. Yolculuk halen devam ediyor; nerede ve ne zaman biteceği belli değil.
Çin'de, çoğunlukla Yunnan eyaletinin güneyinde olmak üzere yaklaşık 300 vahşi fil yaşıyor, ancak bu, vahşi fillerin şimdiye kadar bölgelerinden uzaklaştıkları en yüksek mesafe. Araştırmacılar, göçü "benzeri görülmemiş" olarak nitelendiriyor. Yiyecek ve yaşam alanı arayışının hareketlerini yönlendirdiği tahmin ediliyor, ancak bazıları sürünün yolculuklarında kaybolduğuna da inanıyor.
Londra Zooloji Derneği'nde Asya filleri üzerinde çalışan çevreci Becky Shu Chen, VICE World News'e yaptığı açıklamada, "Bu filler kaybolmuş gibi görünüyorlar. Sanki onlar da nereye gittiklerini bilmiyorlar. Sadece yiyecek olan, nispeten açık alanlara doğru gidiyorlar" dedi.
Filler, Çin sosyal medyasında da epey ilgi çekmiş durumda, ancak, bu yolcuları herkes hoş karşılamıyor. Filler, yerel tarım arazilerine zarar verdiği için tepki çekebiliyor. Xinhua'ya göre, sürü 412 "tahrip edici" olaya karıştı ve 56 hektarlık tarım arazisine zarar vererek şimdiye kadar en az 6,8 milyon yuan (1,07 milyon dolar) hasara yol açtı.
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