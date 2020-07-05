Ecosia Arama Motorundan 100 Milyon Ağaç Müjdesi

Bir arama motoru düşünün ki, elde ettiği karın büyük bölümünü dünyayı ağaçlandırmaya adasın. Ecosia adındaki bu arama motoru, 100 milyon ağaç diktiğinin müjdesini verdi!

  • Ercan Uğurlu
Ecosia Arama Motorundan 100 Milyon Ağaç Müjdesi!

Ecosia, Almanya'nın Berlin şehrinde kurulmuş ve elde ettiği karın yüzde 80'i ve daha fazlasını dünyayı ağaçlandırmaya adamış, kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yapmaya odaklanmış bir arama motoru kuruluşu. Bir arama motoru düşünün ki, ile yıllardır uğraştıkları çalışma karşılığında artık neredeyse 100 milyon ağaçlık devasa bir orman dikmiş yer yüzüne.

Ecosia, yaptığı açıklama ile bugüne kadar 99.1 milyondan daha fazla ağaç dikimini gerçekleştirdiklerini ve böylece 100 milyon eşiğine ulaştıklarının müjdesini verdi. An itibari ile ise bu rakam tam 99 milyon 325 bin adet ve her saniye artıyor. Her 0.8 saniyede bir ağaç diken Ecosia, kendilerini destekleyen kullanıcılara da teşekkür etmeyi ihmal etmiyor.

Siz de bu bağlantıya tıklayarak yapacağınız aramalarla Ecosia'ya destek verebilirsiniz.

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