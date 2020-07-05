Ecosia Arama Motorundan 100 Milyon Ağaç Müjdesi

Bir arama motoru düşünün ki, elde ettiği karın büyük bölümünü dünyayı ağaçlandırmaya adasın. Ecosia adındaki bu arama motoru, 100 milyon ağaç diktiğinin müjdesini verdi!