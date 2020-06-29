Bu Kulaklık Şarj Olurken Mikropları Yok Ediyor!

LG Electronics (LG), Meridian Audio teknolojisi sayesinde gerçeğe yakın sesle olağanüstü dinleme deneyimi sunan iki yeni LG TONE Free kablosuz kulak içi kulaklığını pazara sundu (HBS-FN6 ve HBS-FN4). LG HBS-FN6, LG tarafından sektöre ilk olarak sunulan, kulak içi kulaklıklardaki bakteri ve mikropları şarj ettikçe ortadan kaldıran, UVnano kılıfa sahip. Yeni kanal tipi tasarımıyla kulağa daha rahat uyum saplayan kulaklılar mat şık siyah ve parlak modern beyaz olmak üzere iki farklı renkte satılıyor.
Kulaklıklar, Meridian'ın 25 yılı aşkın bir süredir mükemmelleştirdiği bir teknoloji olan Digital Signal Processing tarafından desteklenen HSP (Kulaklık Mekansal İşleme) teknolojisinin ekstra bir boyutuna sahip. Meridian, LG'nin üstün ses sağlamada uzun süredir devam eden iş ortağı olarak da tanınıyor. DSP, sadece gerçek hoparlörleri dinleme deneyimini simüle eden gerçekçi sesi yeniden yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda dinleyiciyi tamamen içine çeken bozulmamış netlikte vokaller sunuyor.
Her iki TONE Free modeli, Meridian tarafından geliştirilen ve her mod ile mükemmel bir şekilde uyarlanmış bir dinleme deneyimi sunmak için dört benzersiz ön ayar sunan özelleştirilmiş EQ ses ayarlarına sahip: vokal performanslarına daha fazla netlik için Tiz Boost ve daha geniş alan hissi için etkileyici, Bass Boost. Rahatça takılan kulaklık uçları tarafından sağlanan gürültü yalıtımı, rahatsız edici dış gürültüyü kesin bir şekilde engelliyor, Ortam Sesi Modu ise, kullanıcıların bir düğmeye basarak etraflarında neler olduğunu duymasını sağlıyor.
Üst sınıf bir kulaklık olan HBS-FN6, korunaklı saklama, sorunsuz şarj ve gelişmiş hijyen için LG'nin yenilikçi UVnano şarj kutusu ile birlikte satılıyor. Yapılan çalışmalar, kulak içi kulaklıkların mutfak kesme tahtasından daha fazla bakteri barındırabildiğini ve potansiyel kulak enfeksiyonlarına yol açtığını gösteriyor. Dahili ultraviyole ışığı kullanan LG'nin ince şarj kutusu, E. coli ve S. aureus2'nin yüzde 99,9'unu toksik olmayan, hipoalerjenik silikon kulak jelinden3 ve iç bölümünden temizleyerek dinleyicilerin kulaklarının daha hijyenik olmasını sağlıyor. Kompakt şarj kutusu, beş dakikalık şarjdan sonra bir saate kadar kullanım süresi sunuyor. Her iki model de, tam şarjlıyken 6 saatlik kullanım süresi sağlıyor. UVnano şarj kutusu ise, 3 tam şarj sağlayarak bu süreyi 18 saate kadar çıkartıyor.
LG Home Entertainment Company'nin Ses ve Video Bölümü Başkanı Park Hyung-woo "LG her zaman daha fazla tüketiciye daha iyi ses sunmaya çalışıyor ve yeni TONE Free kulaklıklarımızla Meridian Audio ortaklığımızı genişletiyoruz. Mükemmel sesin yanı sıra, TONE Free, pazara çok pratik olan yeni bir şey de getiriyor" dedi.
Yeni LG TONE Free'nin her iki modeli de, egzersiz yaparken sıçrayan suya, yağmura ve terlemeye karşı koruma sağlamak için IPX4 dereceli gelişmiş kullanım ve dayanıklılığa sahip. Hem HBS-FN6 hem de HBS-FN4, bağlı bir akıllı telefonda Google Assistant veya Siri'ye kolay ses erişimi için Sesli Komut özelliğini de barındırıyor. Her kulaklıkta bulunan sezgisel dokunmatik komutlar, dinleyicinin telefona ulaşmadan ses seviyesini değiştirmesini, çalan müziği duraklatmasını, atlamasını ve kontrol etmesini sağlıyor.
Meridian Audio CEO'su John Buchanan, "Birikmiş tüm uzmanlığımızı, bu yeni LG TONE Free ürün yelpazesi için sağlam bir kimlik yaratmak için kullandık. İster evde, ister arabada, işe giderken ya da spor salonunda olsun, yeni LG TONE modelleri, dünyanın her yerindeki tüketiciler için ses inovasyonu ve performansında ileriye doğru atılmış bir adımdır. Bu yeni ürün, tüketicilerin her yerde, uygun ve yüksek kaliteli dinleme deneyimi talebini karşılıyor" dedi.
Her iki LG TONE Free modeli de, önümüzdeki aylardan başlayarak önce Avrupa ve Amerika pazarlarında satışa çıkacak, ardından diğer bölgelerde piyasaya sürülecek.
Temel Özellikler
Kulaklık Boyutu:16.1 x 32.77 x 25.0mm
Şarj Kutusu Boyutu: 54.6 x 54.6 x 27.5mm
Pil KapasitesiKulaklık: 55mAh x 2
Kutu: 390mAh
Hızlı Şarj Süresi:Her 1 saat için 5 dakika
Pil Ömrü:Konuşma: 5 saat
Oyun: 6 saat
Kulaklık + Kutu: 18 saat
Bağlantı: Bluetooth 5.0 (Tekli eşleşme)
Speaker: 2 Layered Dynamic
Mikrofon: 2 çıkış
Uyumluluk: Android / iOS
Bluetooth Audio Codec: SBC / AAC
Renk: Şık Siyah /Modern Beyaz
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