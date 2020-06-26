COVID-19 Mevsimsel Bir Hastalık mı? Bu Araştırmaya Göre "Evet"

Her ne kadar COVID-19'un mevsimsel bir hastalık olduğuna dair fazla kanıt bulunmasa da, bu yeni araştırma tam tersini söylüyor. Ama baş rolde hava sıcaklığı değil, nem oranı var.

26 Haziran 2020 19:00

Levent Öztürk