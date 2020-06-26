COVID-19 Mevsimsel Bir Hastalık mı? Bu Araştırmaya Göre "Evet"

Her ne kadar genel kanı COVID-19'un mevsimsel bir hastalık olmadığı yönünde olsa da, yeni bir araştırma farklı şeyler söylüyor: SARS-CoV-2 Koronavirüs'ü ile ortaya çıkan şiddetli solunum yolu hastalığı COVID-19, "mevsimsel bir hastalık"a dönüşebilir.
Transboundary and Emerging Diseases üzerinde yayımlanan bulgulara göre Avusturalya'da görülen pozitif vaka artışının, kış aylarında görülen düşük nem ile bağlantılı olduğu öneriliyor. Bulgulara göre nemde yaşanan %1'lik düşüş, COVID-19 vakalarını %6 oranında arttırabiliyor.
Sydney Üniversitesi'nde Sydney Veterinerlik Bilimi Okulu'nda bir epidemiyolog olan araştırma lideri Profesör Michael Ward'ın söylediğine göre COVID-19'un düşük nem olan dönemlerde tekrar eden bir mevsimsel bir hastalık olması mümkün.
Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika'da salgın kış aylarında ortaya çıktı. COVID-19'un mevsimsel değişikliklerden nasıl etkilendiğini belirlemek için araştırmacılar, 26 Şubat ve 31 Mart tarihleri arasında (yani Avusturalya'nın yaz sonu ve güz başı dönemlerinde) çoğunluğu Sydney bölgesinde yaşanmış olan 700'den fazla vakayı incelediler. Yağmur, sıcaklık ve nem ölçümleri kaydedildi ve Ocak ve Mart ayları arasındaki doğrulanmış vakalarla karşılaştırıldı. Daha önceki araştırmalar, bağıl nem ve sıcaklığın solunum yolu hastalıklarının yayılmasında önemli bir rol oynadığını belirtmekteydi. Yeni bulgular da bağıl nemin vaka artışı ile bağlantılı olduğu tezini güçlendirirken, sıcaklık veya yağmur ile bir bağ bulunabilmiş değil.
Düşük sıcaklık ve bağıl nem bazı Koronavirüslerinin hayatta kalmaları için önemli gözüküyor ancak araştırmalarda, sıcaklığın virüsün yayılmasını nasıl eklediği konusunda tutarsızlıklar dikkat çekiyor. Genel olarak bakıldığında, SARS-CoV-2 gibi havadan bulaşan virüslerin bulaşıcılığı, nem oranından etkileniyor gibi gözüküyor.
Ward'un belirttiği üzere nem düşük olduğunda hava daha kuru oluyor ve bu da aerosolleri daha küçük yapıyor. Aerosollerin daha küçük olması da havada daha uzun süre asılı kalabilmelerine imkan tanıyor ve diğer kişilerin virüse maruz kalmasını kolaylaştırıyor.
Araştırmacıların söylediğine göre nemin düşük olduğu dönemde daha fazla COVID-19 vakası beklemesi gerekiyor.
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