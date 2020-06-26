Doktordan ilginç deney! Maske ile nefes alamıyorum diyenlere cevap verdi!

"Maske takınca nefes alamıyorum" diyerek maske takmak istemeyenlere seslenen Doktor Megan Hall, yaptığı deneyle maskenin nefes almayı zorlaştırıp zorlaştırmadığını kanıtladı. En önemlisi de bu deney, maske takınca karbondioksit soluduğunu ve vücudundaki oksijenin azaldığını söyleyenlere cevap olacak.