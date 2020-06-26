Doktordan ilginç deney! Maske ile nefes alamıyorum diyenlere cevap verdi!

Koronavirüs pandemisinden sonra her şey yavaş yavaş normale döndüğünden, tüm güvenlik önlemlerini unutmak ve daha önce yaptığımız gibi hayatlarımıza devam etmek cazip gelebilir. Ama dünya gerçekten değişti ve onunla birlikte ilerlemekten başka seçenek yok.
"Maske İle Nefes Alamıyorum" Diyenlere Yanıt Niteliğinde Araştırma
Tehdit bitmiş gibi düşünerek maske takmayanlar için "Bir maske virüsün solunmasına karşı koruma sağlamaz" ve "Maske ile nefes alamıyorum", diyenler için Dr. Megan Hall bir deney gerçekleştirdi.
Dr. Megan Hall, maske takmanın kalp atış hızını ve oksijen seviyelerini nasıl etkilediğini görmek için 5 dakika boyunca 4 farklı maske takarak gerçekleştirdiği deneyin sonuçlarını paylaştı.
Maskesiz Nabız ve Oksijen Seviyesi
Cerrahi Maske ile Nabız ve Oksijen Seviyesi
Solunum Maskesi ile Nabız ve Oksijen Seviyesi
Cerrahi Maske ve Solunum Maskesi ile Seviyeler
Sonuçlar
Sonuçlara göre oksijen seviyesinde önemli bir değişiklik yok. Doktor, maske takmanın önemine vurgu yaparak, nefes alamama hissinin maske takmaya alışkın olmamakla ilgili olduğunu ifade etti.
Maskesiz: %98 HR: 64
Cerrahi Maske: %98 HR: 68
N95 Maskesi: %99 HR: 69
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