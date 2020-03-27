Bu Kurumsal SSD'ler, 40.000 Saatte Tuğla Olacak

Hewlett Packard Enterprise (HPE), bazı SSD sürücülerinin 40.000 saatlik (4 yıl, 206 gün ve 16 saat) kullanıma ulaştığında kapandığını ve verilerin geri döndürülmez hale geldiğini söyledi. Sorun donanımdan değil, firmware'deki bir hatadan kaynaklanıyor.
Böyle bir sorun hem kullanıcılar, hem de HP'nin SSD'lerine güvenen kurumlar açısından çok büyük kayıplara yol açabilir. HPE'nin ürün açıklamalarına göre söz konusu SSD'ler, "büyük veri analizi, bulut depolama, aktif arşivleme, veritabanı uygulamaları ve veri ambarı" için tasarlandılar. Diskler bağımsız olarak satıldığı gibi, HPE ProLiant, Synergy gibi cihazlara da dahil ediliyor. Bu cihazlardaki bir arıza, genellikle kullanıdıkları RAID sistemlerinde yıkıcı sonuçlara yol açabilir.
RAID sistemleri, normalde bir veya birkaç disk bozulsa dahi bütünlüğünü koruyabiliyor. Ancak RAID'ler, genellikle bir defada alınan yeni sürücülerden oluşuyor. Bu yüzden HPE'nin de belirttiği gibi tüm disklerin, neredeyse aynı anda çökmesi mümkün.
Sorundan etkilenen sürücler, HPE'nin bültenine göre 800GB ve 1,6TB SAS modelleri. Sorunun HPD7 veya öncesine sahip firmware'e sahip tüm ürünlerde yaşandığı belirtiliyor. HP, yayınladığı bültende firmware'i nasıl güncelleyeceğinizi ve geçen kullanım süresini nasıl görebileceğinizi de anlatıyor. HP'ye göre sürücüler, en yakın Ekim 2020'de bozulmaya başlayacak.
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