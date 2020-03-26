Microsoft, Denetim Masası'na Baltayı Vurabilir

Windows'un vaz geçilmesi gibi görünen Denetim Masası sonunda tarihe me karışıyor? Bu bilginin kaynağı, Windows 10'un yeni ön izleme yapısında bir yapılan keşif...

Microsoft, Denetim Masası'na Baltayı Vurabilir

Microsoft, Windows 10'un gelecekteki sürümlerinde klasik Denetim Masası'nı tamamen kaldırmayı planlıyor olabilir. Denetim Masası, 33 sene önce yayınlanan Windows 2.0'dan beri Windows'un önemli bir parçası, ancak Windows 8'den beri Ayarlar uygulamasına ağırlık veriliyor.

Windows 10'un yeni bir ön izleme yapısında (yapı 19587), kodlarda yapılan keşiflerde 'Hide_System_Control_Panel' ve 'SystemToAboutSettingsSearchRemoval' değer adları ortaya çıktı. Bu referansların birincisi, Denetim Masası'nı gizlemekten bahsediyor.

Keşifte sadece Denetim Masası'nı gizlemekten bahsedilse de, gizlenen bir işlevin zaman içinde tamamen kaldırılması ihtimali var. Bununla birlikte Denetim Masası, basit bir arayüze sahip olan Ayarlar uygulamasına kıyasla, daha ayrıntılı ayarlara ulaşmanızı sağlıyor ve yokluğu birçok kullanıcının canını sıkabilir. Hatta Ayarlar uygulamasının aşırı basit olması, şu an bile bazı kullanıcıların canını yeterince sıkıyor diyebiliriz.

Microsoft, Denetim Masası'nı gerçekten emekliye ayırmayı düşünüyorsa, Ayarlar uygulamasını ciddi biçimde geliştirmesi gerekecek. Ancak bu da biraz tekerleği yeniden icat etmeye benzeyeceğinden, firmanın ne yapacağını tahmin etmek şu aşamada biraz zor.

Değişiklikler, yakında gelmesi beklenen Windows 10 20H1 güncellemesinde veya Windows 10 20H2'de geçerli hale gelebilir. Elbette Microsoft'un her şeyi olduğu gibi bırakma ihtimali de var.

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