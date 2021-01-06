Bu Monitörler Hem Ergonomik Hem 4K

LG Electronics'in (LG) yeni LG Ergo monitörleri, her yöne hareket kolayca hareket ettirebilme özelliğine sahip. Monitörler bu sayede bilgisayar başında uzun saatler geçiren profesyonellerin vücut sağlığına zarar da vermemiş oluyor. Bunun için çalışanlarınsa monitörleri istedikleri açıya ve kendi vücut durumlarına göre ayarlama yeterli.
Monitörlerde yer alan Ergo standı; esneklik dışında ekranın ergonomik bir şekilde genişletilip daraltılmasını, döndürülmesini, ekseni etrafında çevrilmesini, yükseltilip eğilmesini mümkün hale getiriyor.
Kendinizi tasarımlarınızın içinde hissedeceksiniz
LG'nin ergonomi desteğiyle çalışanların iş yerine yönelik üretkenliğini artırmak üzere tasarladığı Ergo Monitörler, bir sabitleme aparatına ve ergonomik standa sahip. Monitörlerin bu özellikleri sayesinde ekranlarını tümüyle hareket ettirmek de mümkün hale geliyor. LG'nin 'Göz Hizanıza Göre Tasarım' mamtığıyla ürettiği monitörlerdeki ergo standının sunduğu esneklik; ekranın ergonomik bir şekilde genişletilip daraltılmasını, döndürülmesini, ekseni etrafında çevrilmesini, yükseltilip eğilmesini mümkün kılıyor. Bunların yanı sıra farklı kullanıcılar tarafından kullanılan monitörlerde daha rahat ve sürdürülebilir bir kullanıcı deneyimi için mükemmel ve kişiye özel ekran konumu elde edilmesi de mümkün hale geliyor.
Her duruşa uyumlu ekran deneyimi
LG Ergo monitörler, uzun süre masa başında çalışan kullanıcılar için de önemli bir yenilik. LG'nin teknolojik ve ergonomik olarak geliştirilmiş standı, her kullanıcının ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlayan bir iş istasyonu oluşturmasına olanak tanır ve yüksek ayarlanabilirlik düzeyi sayesinde kullanıcının iyi bir fiziksel duruş geliştirmesine yardımcı olur.
Öte yandan monitörler; 0~180 milimetre arasında genişletme/daraltma, ± 280° döndürme, yüksekliği 0~130 milimetre arasında değiştirme, kendi ekseninde 90° döndürme ve ± 25° eğim seçenekleri de sunuyor. Ergo'nun kompakt tasarımı, masaüstünde çok az yer kaplamasını ve kolayca kurulmasını sağlıyor. Kullanıcıların dağınıklıktan uzak bir ortamda çalışmasını sağlayan USB-C Tek Kablo çözümü, Ergo'nun hızlı veri transferi yapmasına ve laptop şarjı için tek bir kablo kullanılmasına da olanak tanıyor.
4K nedir?
4K nedir sorusunun yanıtına geçmeden önce piksel kelimesinin tanımına bir bakalım. "Pixel" ya da dilimizdeki kullanımıyla piksel terimi köken olarak İngilizce "Picture Element" kelimelerinden geliyor. Gelişen teknolojilerle birlikte piksel yoğunluğu son yıllarda önemli bir hale geldi. Örneğin, 2K ekran çözünürlüğüne sahip 5,5" ekranlı bir cep telefonu, 538 piksel yoğunluğunda yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip denebilir.
LG ve 4K çözünürlük ile başka bir dünya
LG Ergo monitörler, ergonomik ve şık tasarımlarının yanında 4K görüntü kalitesine de sahip. 27-31,5 inç aralarında çeşitli ekran ölçülerine sahip olan LG Ergo monitörlerde 4K IPS ekran standart olarak yer alıyor. 31,5 inçlik LG UltraFine (32UN880-B) monitör ise DCI-P3 ve HDR10 özelliklerine sahip. LG UltraFine Ergo, bu sayede sıra dışı görüntü kalitesi sunuyor ve 31,5 inç 4K IPS ekran kullanıcılar için, farklı bakış noktalarından renk kaymasını azaltarak rahat bir izleme deneyimi sunuyor.
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