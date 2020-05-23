Bu Müzeleri Evinizden Çıkmadan Gezebilirsiniz!

Yaratıcı içeriklerin son dönemde hatırı sayılır oranda artışıyla, televizyonlar artık yalnızca film, dizi, oyun ya da yarışmalardan ibaret değil. Youtube'da pek çok kanal; dünyaca ünlü müzeleri, şehirleri ve tarihi yapıları 360 derece ya da 4K seçeneklerle sanal ortamda gezmemize olanak sağlayan içerikler sunuyor.
Güzel bir seyir keyfi, iyi bir televizyonla da ikiye katlanıyor. Philips TV'lerde kendiliğinden yüklü YouTube uygulaması sayesinde müzeleri Full HD ya da 4K seçeneklerle 60fps olarak izlemek mümkün.
TV'lerde bulunan Ambilight teknolojisi sayesinde ekrandaki görüntülere göre TV'lerin bulunduğu ortam aydınlanıyor ve ekran daha büyük görünüyor. P5 teknolojisi ve Mükemmel Görüntü İşleme sisteminin de katkısıyla izleyici kendini eserlerin yanında hissediyor. Philips TV; en açıktan en koyuya giden renk skalası, doğal cilt renkleri ve hareket özelliğiyle izleyicilerin gözlerine hitap ediyor. İzleyiciler, Philips Sound'un televizyonla kolaylıkla eşleştirilebilen kablosuz bluetooth kulaklıklarıyla; izledikleri filmin veya sanal tur yaptıkları müzenin içindeymiş hissine kapılıyor.
Philips TV, bu dönemlerde gezip deneyimleyebileceğiniz dünyaca ünlü müzeler ve manzaraları paylaşan Youtube kanallarından oluşan bir seçki hazırladı.
İşte Gezebileceğiniz Müzeler!
Wanderlust Travel Videos:
Özellikle Avrupa'nın popüler yerlerini ve manzaralarını 4K seçenekle turlamayı sağlayan kanal, Paris'teki Louvre Müzesi gezisini de iki bölüm olarak kanalında paylaşıyor. Kanalda, dünyaca ünlü parkları da gezmek mümkün.
https://www.youtube.com/channel/UCYulrOk4EbqL833oETw0bWQ
Prowalk Tours:
Dünyanın dört bir yanından çarpıcı manzaraları dron çekimleriyle sanal gezi formatında paylaşan Prowalk Tours, İtalya'nın güneyinde yer alan Paestum Antik Kenti'ni, Kahire Mısır Müzesi'ni ve Keops Gemisi'ni 4k/60 fps seçenekle sanal ortamda gezme imkanı tanıyor. Kanalda İtalya'nın meşhur kenti Venedik'i de gezebilirsiniz.
https://www.youtube.com/channel/UCNzul4dnciIlDg8BAcn5-cQ
Travel with Camera:
Birinci şahıs kamera formatını 4K kalitesiyle sunan YouTube kanalı; Washington Doğa Tarihi Müzesi'ni ve merkez tren istayonunu deneyimleme imkanı sunuyor. Kanalda Washington kentinin Dupont bölgesi de sanal bisiklet turuyla gezilebiliyor.
https://www.youtube.com/channel/UCS3OVlD0SqznNM4-ZGZwB6w
Mütter Museum of the College of Physicians of Philadelphia:
Philadelphia Hekimler Koleji'nde yer alan Mütter Müzesi'ne ait olan YouTube kanalı; tıp tarihine ait ilginç bilgileri, müze eğitmenleri ve akademisyenler aracılığıyla kısa videolar olarak izleyiclere sunuyor. Kanalda Küratör Anna Dhody'nin rehberliğinde Mütter Müzesi'ni de gezip görebilirsiniz.
https://www.youtube.com/channel/UCY1P41HEck4KuuludCMUcFQ
Ambient Walking
Birinci şahıs kameradan uzun yürüyüşleri yüksek kalitede yayınlayan kanalda; Japonya'daki Kasuga-Taisha Mabedi, Kyoto Kraliyet Sarayı, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'u yürüyerek gezebiliyorsunuz. Kanalın içerikleri arasında Londra'daki British Museum ve Abu Dhabi'deki Louvre Müzesi gezisine de katılabilirsiniz.
https://www.youtube.com/channel/UCvUJkGPWzj100gTHN2AJopA,
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