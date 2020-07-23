Bu Popüler VPN'leri Kullanıyorsanız, Büyük Şoka Hazır Olun

Araştırmacılar, önde gelen bazı VPN'lerin güvenlik iddialarının doğru olmayabileceği konusunda uyardı. Araştırmacılar, en çok kullanılan VPN'ler arasındaki 7 VPN hizmetinin kullanıcılarına ait 1,2TB'lık bir veritabanı keşfetti. İlk olarak Comparitech tarafından keşfedilen veriler, herkes tarafından erişilebilir durumdaydı. Veriler içerisinde oturum açma bilgileri, IP adresleri, bağlantı zaman damgaları ve fazlasının bulunduğu belirtiliyor.
Sızan verilerin UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN ve Rabbit VPN kullanıcılarına ait olduğu belirtiliyor.
Yaşanan bu gelişme, gizliliğini korumak için VPN'lere güvenen kullanıcılar için son derece rahatsız edici. İşin kötü yanı, bu VPN'lerin kullanıcı günlüklerini saklamadığı iddiası. Örneğin UFO VPN'in gizlilik ilkeleri, kullanıcıların web sitesi gezinti bilgilerinin ve bağlantı etkinliklerinin kaydedilmediğini söylüyor.
Adı geçen VPN hizmetlerinin tamamının Hong Kong merkezli olması, işin en ilginç yanı. Pekin'deki yeni güvenlik kanunlarından dolayı birçok Hong Kong vatandaşının gizliliklerini korumak için VPN'lere yöneldiği biliniyor. Ancak yerel kanun uygulayıcıların VPN sunucularını işgal ettiği anlaşılıyor. Yeni güvenlik kanunlarının çıkmasının ardından VPN hizmetleri, Hong Kong'tan çıkmaya başlamıştı.
Doğru olmayan günlük tutmama endişelerinden uzak kalmak için üçüncü partiler tarafından düzenli olarak incelenen VPN hizmetlerini kullanmakta fayda var.
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