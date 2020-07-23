Bu Popüler VPN'leri Kullanıyorsanız, Büyük Şoka Hazır Olun

Bu popüler VPN hizmetlerinden birini kullanıyorsanız, büyük bir şoka hazır olun: "Günlük kaydetmeme" iddiasına rağmen kullanıcılarının verilerini sızdırdılar.