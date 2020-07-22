Chrome, Şimdi de Oturum Açmaya El Atıyor

Google, telefonda web sitelerine oturum açmayı kolaylaştıracak bir "Dokun ve doldur" işlevi üzerinde çalışıyor. Techdown'a göre web sitelerine oturum açmak için kullanıcı adı alanına dokunduğunuzda, karşınıza bu siteyle ilişkili oturum açma bilgileri geliyor. Bu aşamada kullanmak istediğiniz kullanıcı adına dokunduğunuzda, kullanıcı adı ve parola alanı otomatik olarak dolduruluyor.
Chrome Beta for Android'i kullanıyorsanız, bu işlevi hiçbir şey yapmadan kullanmanız mümkün olabilir. Chrome'un kararlı sürümünde ise, deneysel işlevlerin bulunduğu chrome://flags sayfasına giderek "touch-to-fill" seçeneğini aratmanız ve etkinleştirmeniz (seçenekler arasından "Enabled" seçmeniniz) gerekiyor.
Chrome'un yakın bir gelecekte, depoladığınız parolaları düzenlemeye yönelik bir işlev sunacağı söyleniyordu. Bu yeni işlev, Chrome'un sunmaya hazırlandığı parola yöneticisine doğru atılmış bir adım gibi görünüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın