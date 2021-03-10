1 Yılda Sadece 1 Gün Gerçekleşen Nadir Olay Kameraya Böyle Yakalandı

1 yıl içerisinde sadece 1 kez ve o da 12 saatte gerçekleşen nadir bir olay, kameralara işte böyle yakalandı...

10 Mart 2021 00:03

Levent Öztürk