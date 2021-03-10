1 Yılda Sadece 1 Gün Gerçekleşen Nadir Olay Kameraya Böyle Yakalandı

Birleşik Krallık'taki Cambridge Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde (CUBG) bulunan nadir bir ay sarmaşığı (Selenicereus wittii) sadece bir gün çiçek açması ile biliniyor. İşte bu etkileyici olay, bu kez kameraya yakalandı.
Bu Amazon kaktüsü türü, yılda sadece bir kez, gece vakti çiçek açıyor ve bu sefer olay, CUBG tarafından dikkatlice takip edildi ve canlı olarak yayınlandı. Dünya genelinde yüz binlerce kişi ise bu çiçeğin açtığı günü heyecanla beklemekteydi.
CUBG Direktörü Beverley Glover, bilim insanları, botanistler ve bahçe uzmanları olarak bu anı heyecanla beklediklerini ancak çiçeğin Dünya genelinde gördüğü ilgiyi beklemediklerini, bunun şaşırtıcı, etkileyici ve mutluluk verici olduğunu söyledi.
Bu, Selenicereus wittii'nin BK'de ilk kez çiçek açışıydı ve sayılı kayıttan biri. Bitkinin bulunduğu seranın denetleyicisi Alex Summers 20 Şubat tarihinde çiçeğin açışını yerinde gözlemleyenlerden biriydi. Anlattığına göre sabah canlı yayında goncanın yapraklarının ayrılmaya başladığını gördüler ve öğle vaktinde beklenenden çok daha erken açacağı belli oldu. Akşamüstü tamamen açılmaya başladıktan sonra da tam açık haline saat 17.00'da ulaştı.
Normalde gece açan çiçek, yerel saat ile 13.40'ta açmaya başlayarak tam açılmaya 17.00 civarında ulaşması ile 20 Şubat tarihinde bilim insanlarını hazırlıksız yakaladı. Çiçeğin açışını, hemen yukarıdaki hızlandırılmış videoda izleyebilirsiniz.
Summers'ın söylediğine göre çiçeğin açması ile havayı yasemin benzeri bir koku sardı. Yaklaşık 12 saat süren olayın ardından geriye kalan koku ise pek güzel değildi ve Summers bu kokuyu "kamusal tuvaletler gibi" olarak tanımladı.
CUBG ekibi bu nadir bitkiler hakkında öğrenilecek daha çok fazla şey olduğunu belirtiyor. Glover, bu bitki hakkında bilinenlerin çok az olduğunu ve yetiştirdikleri bir tane bulunmasının bu konuda çok yardımcı olduğunu söyledi. Çiçeğin yapraklarından birkaç örnek aldıklarını ve yakında incelemeye başlayacaklarını belirtti.
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