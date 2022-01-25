Bu Telefon Dünyanın En Güvenli Akıllı Telefonu Olabilir: İşte Sikur One...

Mobil güvenlik firması Sikur, kullanıcıların eksiksiz güvenlik şartlarına sahip olabilmesi için Zero Trust ilkelerini kullandığını söylediği akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Brezilyalı üretici Multiaser ile beraber geliştirilen Sikur One adı verilen bu telefonun, şu an işletmeler için en güvenli telefon olduğu söyleniyor.
Kullanıcılarına geniş güvenlik seçenekleri sunmayı hedefleyen Sikur, piyasaya sürdüğü Sikur One isimli telefonu için kullanıcıları ve verilerini tehditlere karşı güvende tutacağını söylerken, ayrıca Sikur One'ın "ultra güvenli bir akıllı telefon" olduğunu da öne sürüyor.
Zero Trust güvenlik ilkeleriyle donalı Sikur One, temelinde Sikur ID adı verilen, kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım gibi saldırıları önlemek için geliştirilen sistemle beraber geliyor. Kaybolması ve çalınması durumunda uzaktan "temizlenebilen" telefon, mesajlaşma, veri depolama, dosya paylaşımı, sesli ve görüntülü aramaları birleştiren özel bir VPN'e sahip. İçeriğinde tüm verileri özel bir bulut altyapısında depolayabilen Sikur One'ın teknik özellikleri ise şöyle:
- 6.5 inç ekran
- 8 çekirdekli işlemci
- 4 GB RAM
- 128 GB depolama alan
- 512 GB microSD kart desteği
- 4000 mAh batarya
Sikur One'ın fiyatı ise 274 dolar şeklinde belirtiliyor. Ayrıca özel güvenlik hizmetleriyle 145 dolara kadar farklı tarife seçeneklerine sahip.
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