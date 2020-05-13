Araştırmalar ortaya koydu! Kolobus maymunları sosyal mesafeye dikkat ediyor

San Antonio Teksas Üniversitesinden araştırmacılar sosyal mesafenin önemini ortaya koyan yeni bir çalışmaya imza attı. Araştırmanın sonuçları "Animal Behaviour" dergisinde yayımlandı.
ABD'li araştırmacılar Gana'da Boabeng ve Fiema köyleri yakınındaki küçük bir ormanda sekiz grup olarak yaşayan kolobus maymunları ve dışkılarını inceledi.
Araştırmacılar genetik, beslenme, sosyal gruplaşma ve mesafe gibi unsurların maymunların bağırsak floralarının nasıl etkilediğini gözlemledi.
Çalışmalar sonucunda farklı sosyal gruplardan ve birbirleriyle hiç temasta bulunmayan maymunların bağırsak florasının birbirinden çok farklı olduğu, bir araya gelen farklı gruplardan maymunların benzer bağırsak florasına sahip olduğu tespit edildi.
Araştırmacılar, yapılan keşiflere göre maymunlarda ortak görülen mikropların diğer sosyal grupların bireyleriyle karşılaştıkları sırada bulaşabileceğini söylüyor.
Çalışma ile mikropların bireyler arasında yayılmasını önlemek adına fiziksel mesafeyi korumanın önemli olduğuna dikkat çekiliyor.
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