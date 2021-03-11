Bu Uygulamalara Dikkat: Her Şeyinizi Paylaşıyorlar!

Dünya'nın en çok kullanılan ilk 100 uygulamasının büyük kısmının kişisel bilgileri üçüncü şahıslarla paylaştığı ortaya çıktı. "Suçlu listesinin" ilk üç uygulaması ise, muhtemelen kimseyi şaşırtmadı.