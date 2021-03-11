Bu Uygulamalara Dikkat: Her Şeyinizi Paylaşıyorlar!

Apple'ın yakın zamanda App Store'da gizlilik etiketlerini kullanıma sunmasının ardından, güvenli bulut depolama sağlayıcısı pCloud, hangi uygulamaların en çok kişisel veriyi üçüncü taraflarla paylaştığını belirlemek için her gün kullandığımız mobil uygulamaları daha derinlemesine incelemeye karar verdi. Şirket bu uygulamaları araştırırken Apple'ın gizlilik etiketlerinden "Üçüncü Taraf Reklamcılığı" ve "Geliştirici Reklamı veya Pazarlama" bölümlerini analiz ederek hangi uygulamaların en çok veriyi üçüncü taraflarla paylaştığını ve hangi uygulamaların kendi pazarlamaları için en fazla veriyi topladığını tespit etti.
pCloud'un araştırması, tüm uygulamaların yüzde 52'sinin verilerinizi belirli bir uygulamayı çalıştıran bir şirketle ilişkili üçüncü taraflarla paylaştığını veya kullanıcı verilerine erişmek için bir ücret ödediğini buldu. Üstelik bahsi geçen uygulamalar, en çok indirilen uygulamalar listesinde bolca yer alıyor. Bu uygulamalar arasında en çok kişisel bilgi toplayanlar, muhtemelen kimsenin şaşırmayacağı şekilde Instagram, Facebook ve LinkedIn.
En Büyük Suçlu Instagram
Bilgi paylaşma söz konusu olduğunda ise en büyük suçlunun Instagram olduğu ortaya çıktı. Instagram uygulaması elde ettiği verilerin yüzde 79'unu diğer şirketlerle paylaşıyor. Instagram'ın sahibi Facebook, kullanıcı verilerinin yüzde 57'sini dağıtırken, üçüncü sırayı paylaşan LinkedIn ve Uber Eats'de bu oran yüzde 50 civarında.
Elbette kullanıcı verilerini güvende ve gizli tutan uygulamalar da bulunuyor. pCloud araştırmasında en güvenli uygulamalar olarak Signal, Clubhouse, Netflix, Microsoft Teams, Google Classroom, Shazam, Etsy, Skype, Boohoo, Amtrack, Zoom, Shop ve IRS2Go açıklandı.
Cep telefonlarımıza yüklediğimiz uygulamalar hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak onları yüklemek kişisel verilerinizi ve gizliliğinizi riske atabilir, bunu akılda tutmak gerekli. Bu nedenle App Store veya Google Play Store'da indirmeye tıklamadan önce mutlaka programın hangi verileri paylaştığını öğrenmek, akıllıca bir davranış olacaktır.
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