Tesla'nın Yeni Açıklaması, Yeni Bir Tesla Araç Almak İsteyenleri Üzecek

Tesla, Model 3 ve Model Y araçlarından birini satın almayı düşünen müşterileri kötü haberi verdi. Artık Model 3 ve Model Y için çok daha fazla beklememiz gerekebilir.

10 Mart 2021 00:02

Levent Öztürk