Tesla'nın Yeni Açıklaması, Yeni Bir Tesla Araç Almak İsteyenleri Üzecek

Yeni elektrikli Tesla siparişi vermek isteyen potansiyel Tesla müşterilerini hem Model 3 hem de Model Y'nin sipariş sayfalarında üzücü bir mesaj bekliyor. Tesla, Model 3 teslim süresini artık "2-14 hafta" olarak güncellemiş durumda. Model Y için ise aynı mesaj "2-11 hafta" olarak gözüküyor. Teslim aralıkları, daha önce 2-3 hafta olarak belirtiliyordu.
Yani öngörülen en kötü durumda şu anda araç siparişi veren bir alıcı, Model 3'üne Haziran ayında veya Model Y'sine Mayıs ayının sonlarında kavuşabilir.
Tesla'nın teslim sürelerini niye uzattığı henüz net değil ve Tesla, bu sorulara cevap verebilecek veya yorum istenebilecek bir kamu ilişkileri bölümüne sahip değil. Ancak şu anda otomobil endüstrisi de Dünya'nın genelinde bazı üretimlerin durmasına sebep olan yarı-iletken çip eksikliğinden etkileniyor.
Ayrıca Tesla, geçtiğimiz ayın sonlarında Model 3 üretimini durdurdu ama hatların neden durduğuna yönelik bir açıklama yapmadı. Üretim zinciri sorunlarının ortadan kalkması ile Tesla'nın teslim sürelerini tekrar değiştirmesi mümkün olabilir ancak şu anda Tesla geri kalan otomobil üreticileri ile aynı sorunları yaşıyor gibi gözüküyor.
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