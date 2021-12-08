Bu Uygulamayı Hemen Silin: Life360 Tüm Verilerinizi Satıyormuş!

The Markup'ın raporuna göre, üçüncü taraf uygulama Life360'ın kullanıcı konum verilerini "satın almak isteyen herkese" sattığı ortaya çıktı. Uygulama, cep telefonları aracılığıyla ebeveynlerin çocuklarının hareketlerini takip etmesini ve konum bilgilerini görmesini sağlıyor. Life360'ı kullanan yaklaşık 33 milyon kişilik bir kullanıcı tabanı olduğu biliniyor.
Life360 aslında Samsung'un yıllar önce Galaxy S6 serisi müşterilerine ücretsiz olarak sunduğu premium uygulamalardan biriydi. Bu nedenle sayısız Galaxy akıllı telefon kullanıcısının uygulamayı bugün daha yeni Galaxy cihazlarında kullanmaya devam etme eğiliminde olması şaşırtıcı değil.
Konum verilerinin, hassas bilgilerin kötüye kullanımı konusu dikkate alınmadan Life360 tarafından satıldığı, anonim kalmayı seçen eski çalışanlar sayesinde ortaya çıkmış durumda. The Markup tarafından alıntılanan eski bir Cuebiq çalışanı ise, Life360 tarafından sağlanan sürekli konum verileri akışı olmadan Cuebiq'in pazarlama kampanyalarını yürütemeyeceğini söylüyor.
The Markup ile konuşan Life360 yetkilileri, "veri ortaklarımız aracılığıyla bireylerin izlendiği herhangi bir durum tespit etmiş değiliz" diyor.
Teknik olarak bakıldığında Life360, zaten "Konum verileriniz, kilitlenme tespiti, araştırma, analiz, ilişkilendirme ve özel reklamcılık amaçlarıyla İş Ortakları ile paylaşılabilir" maddesini içeren bir sorumluluk reddi beyanına sahip. Ayrıca kullanıcıların gizlilik ayarları aracılığıyla konum verilerinin satışını devre dışı bırakmaları da mümkün. Ancak bahsettiğimiz sorumluluk reddi, bunu kullanıcıya açıkça iletmiyor. Ayrıca uygulamanın verileri, belirtildiği gibi "her isteyene satması" durumu, kişisel bilgilerin hemen herkesin eline geçmiş olabileceği anlamına geliyor.
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