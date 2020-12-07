Bug Bounty'de 1 Yılda 45 Milyon Dolar Ödül Dağıtıldı!

Araştırmalara göre 'bug bounty' programları kapsamında bir yılda toplam 45 milyon dolar ödül dağıtıldı.

Bug Bounty'de 1 Yılda 45 Milyon Dolar Ödül!

Şirketlerin güvenlik açıklarını bulma ihtiyacını platforma kayıtlı bağımsız araştırmacı topluluğuyla hızlı ve etkin bir şekilde gideren BugBounter, siber savunmada kitle kaynağı desteğinin önemine ve büyümesine dikkat çekiyor.

Atlas VPN'in gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre Mayıs 2019 ve Nisan 2020 ayları arasında 60.000 geçerli açık bildiren etik hackerlar, toplamda yaklaşık 45 milyon dolar ödül kazandı. Başka bir deyişle bulunan her açık için ortalama 980 dolar kazandılar. En çok ödül dağıtan şirketler Amerika'da, Rusya'da ve İngiltere'de yer alıyor.

39 milyon dolar ödül dağıtan Amerika'daki şirketler yüzde 87'lik bir pay oluştururken, Rusya'daki şirketler 887.236 dolarla yüzde 2'lik kısma denk geliyor ve arkalarından da 559.215 dolar ödeme yapan İngiltere'deki şirketler geliyor.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten BugBounter Kurucu Ortağı Murat Lostar, şunları söyledi: "Tüm dünyada siber saldırganlara karşı kitle kaynağı yöntemi her geçen gün artarak tercih ediliyor ve bu kapsamda dağıtılan ödüller de hak ettiği yeri buluyor çünkü kritik bir güvenlik açığının şirkete maliyeti milyon dolar seviyesine çıkabiliyor. Türkiye'de de bu alanda büyük bir istihdam potansiyeli var. Gençler kendilerini bu alanda geliştirip sisteme hemen dahil olabilir. Sistemlerdeki açıkları bulabilecek kişiler de BugBounter üzerinden buldukları açıkları bildirebilir ve kendisine gelir imkanı yaratabilir. Siber dünya sürekli gelişiyor ve şirketlerin de siber saldırganlara karşı savunmasını en iyi şekilde tutması gerekiyor. Kitle kaynağı bu noktada en hızlı, en uygun maliyetli ve en etkili çözümü sunuyor."

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital iş adamlarına şık ceketler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 10 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, akıllı bileklik fırsatı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
A101 3 Aralık 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL TV, Piranha IP kamera imkanı
Günün En çok Okunanları
Demon's Souls İnceleme
HUAWEI Yeni Yılı Sürpriz İndirim ve Fırsatlarla Karşılıyor
Galaxy S21, Eski Samsung Cihazlarını Destekleyecek mi?
Apple M1'in Başarısı, İşlemci Devlerini Harekete Geçirdi: İlk Rakip AMD'den
Intel Core i9-11900K Test Sonuçları İnternete Sızdı

 

 