Maserati'nin 5 Yıllık Büyük Elektrik Planı Ortaya Çıktı

İtalyan otomotiv devi Maserati, önümüzdeki beş yıl içerisinde tüm serisini elektriklendirmeyi planlıyor. Reuters tarafından yakalanan bir online moda etkinliğinde Maserati CEO'su Davide Grasso, markanın 2021 yılından itibaren ya plug-in hibrit ya da tamamen elektrikli modeller olarak tüm araçlarını elektriklendirmeye başlayacağını söyledi. Tüm modellerin elektrikli hale gelmesi ise, beş yılı bulacak.
Bu yılın daha erken dönemlerinde Ghibli sedan ile bu işleme başlayan firmanın elektriklenme atılımı önümüzdeki yıl sunulacak olan Grecale SUV ile devam edecek. Maserati, bu aracın iki farklı modelini satacak ve bu modellerden biri geleneksel içten yanmalı motora sahip olacakken, diğeri ise plug-in hibrit olacak. SUV'nin tamamen elektrikli bir modeli ise ilerleyen tarihlerde sunulacak.
Grasso'nun söylediğine göre yeni Gran Turismo ve Gran Cabrio modelleri de elektrikli hale gelecek ve firmanın sunduğu araçların tamamının önümüzdeki beş yıl içerisinde elektrikli hale gelmesi bekleniyor.
Maserati'nin ana firması Fiat-Chrysler, EV'lere geçiş konusunda otomotiv endüstrisinin yavaş hareket eden üyelerinden biri olarak gözüküyor. Firma, 2022'ye kadar yaklaşık 30 aracı en azından kısmi olarak elektriklendirmeyi planlıyor ve benzinli motorlardan uzaklaşması için düzenleyicilerden giderek artan bir baskı görüyor.
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