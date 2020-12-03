Maserati'nin 5 Yıllık Büyük Elektrik Planı Ortaya Çıktı

İtalya'nın en önemli otomotiv devlerinden olan Maserati, elektrikli araçlara geçiş planını açıkladı. Bu plana göre, 5 yıl sonra elektrikli olmayan bir Maserati modeli görmemiz mümkün olmayacak.

  • Levent Öztürk
Maserati'nin 5 Yıllık Büyük Elektrik Planı

İtalyan otomotiv devi Maserati, önümüzdeki beş yıl içerisinde tüm serisini elektriklendirmeyi planlıyor. Reuters tarafından yakalanan bir online moda etkinliğinde Maserati CEO'su Davide Grasso, markanın 2021 yılından itibaren ya plug-in hibrit ya da tamamen elektrikli modeller olarak tüm araçlarını elektriklendirmeye başlayacağını söyledi. Tüm modellerin elektrikli hale gelmesi ise, beş yılı bulacak.

Bu yılın daha erken dönemlerinde Ghibli sedan ile bu işleme başlayan firmanın elektriklenme atılımı önümüzdeki yıl sunulacak olan Grecale SUV ile devam edecek. Maserati, bu aracın iki farklı modelini satacak ve bu modellerden biri geleneksel içten yanmalı motora sahip olacakken, diğeri ise plug-in hibrit olacak. SUV'nin tamamen elektrikli bir modeli ise ilerleyen tarihlerde sunulacak.

Grasso'nun söylediğine göre yeni Gran Turismo ve Gran Cabrio modelleri de elektrikli hale gelecek ve firmanın sunduğu araçların tamamının önümüzdeki beş yıl içerisinde elektrikli hale gelmesi bekleniyor.

Maserati'nin ana firması Fiat-Chrysler, EV'lere geçiş konusunda otomotiv endüstrisinin yavaş hareket eden üyelerinden biri olarak gözüküyor. Firma, 2022'ye kadar yaklaşık 30 aracı en azından kısmi olarak elektriklendirmeyi planlıyor ve benzinli motorlardan uzaklaşması için düzenleyicilerden giderek artan bir baskı görüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 3 Aralık 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL TV, Piranha IP kamera imkanı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
BİM 27 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HP laptop, Hometech Tablet, drone ve daha birçok sürpriz ürün...
Günün En çok Okunanları
COVID-19'un Beynimize Kadar Nasıl Sızdığı, İlk Kez Görüntülendi
Çiftliklerden Kaçan Vizonlar, COVID-19 Salgınında Büyük Risk Olabilir
Bir Dönem Olmaz Denilen Gerçek Oldu, Virüsler MacOS'a "Dadandı"
Kaspersky'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Özel Yazılım
Ping Nedir?Ping Nasıl Düşürülür? İyi Ping Değeri Kaç Olmalı?

 

 