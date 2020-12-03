Maserati'nin 5 Yıllık Büyük Elektrik Planı Ortaya Çıktı

İtalya'nın en önemli otomotiv devlerinden olan Maserati, elektrikli araçlara geçiş planını açıkladı. Bu plana göre, 5 yıl sonra elektrikli olmayan bir Maserati modeli görmemiz mümkün olmayacak.