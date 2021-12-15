Bugün duyuruldu: Cem Yılmaz'ın Stand-Up gösterisi Netflix'e geliyor

Netflix yılın son günü Cem Yılmaz'ı izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Bugün yayın platforumunun twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı. Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus, yılbaşı gecesinde, 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak.
Cem Yılmaz 31 Aralık'ta Netflix'te
Netflix'in twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle: Bi' fotoğraf çekinebilir miyiz? @CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık'ta sadece Netflix'te.
YENİ DİZİ GELİYOR
Cem Yılmaz, daha önce ilk kez G.O.R.A.'da karşımıza çıkardığı Erşan Kuneri karakterinin maceralarını anlatan bir Netflix dizisini daha yayınlayacak. Karakterin 1975 ila 1978 yılları arasındaki sinema maceralarını anlatacak olan dizinin yayın tarihiyse henüz belli değil.
8 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak, Özkan Uğur, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya yer alıyor.
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