Red Notice konusu nedir? Red Notice, Netflix'in en popüler filmi oldu!

Red Notice resmen Netflix'in en çok izlenen filmi oldu ve Bird Box'ı geride bıraktı. 282 milyon saat izlenen Bird Box'ı geride bırakan film, 300 milyon izlenme saatini aşan ilk film oldu. Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın başrolünde yer aldığı Red Notice, Rawson Marshall Thurber imzalı.
Red Notice Filmi Konusu Nedir?
Red Notice, Piskopos'u (Gadot) yakalamak için sanat hırsızı Booth (Reynolds) ile birlikte çalışan FBI ajanı Hartley'i (Johnson) konu alıyor.
Interpol tarafından yayınlanan bir Kırmızı Bülten, dünyanın en çok aranan insanlarını yakalamak için küresel bir uyarıdır. Ancak cesur bir soygun, FBI'ın en iyi profil uzmanını (Dwayne Johnson) ve iki rakip suçluyu (Gal Gadot & Ryan Reynolds) bir araya getirdiğinde, olaylar karışık bir hal alır.
Devam Filmi Gelecek mi?
Filmin 200 milyon dolarlık bir bütçesi vardı ve Netflix'in tarihindeki en iyi çıkış yapan orijinal yapım oldu. Başarının ardından, Thurber ve Netflix arasında bir devam filmi için görüşmeler başladı ve Thurber arka arkaya iki devam filmi çekmek istiyor.
Netflix'in En Çok İzlenen Filmi Oldu
Netflix, Red Notice'in şimdiye kadarki en çok izlenen filmi olduğunu açıkladı. Netflix haftanın en popüler filmlerinin bir listesini ve ayrıca Red Notice'in hangi ülkelerde en çok izlenen film olduğunu açıkladı.
Red Notice, Bird Box, Extraction, The Irishman ve The Kissing Booth 2 filmleri listede ilk beşte yer alıyor.
Red Notice , izleyiciler arasında popüler olmasına rağmen eleştirmenlerden kötü eleştiriler de aldı. Filmin başarısının nedeni büyük ölçüde oyuncu kadrosuna atfediliyor; üç başrol oyuncusu, özellikle süper kahraman hayranları için oldukça popüler; Reynolds ve Gadot, Deadpool ve Wonder Woman gibi performanslarıyla biliniyor.
Netflix'in En Çok İzlenen 10 Filmi
Red Notice'i, 282 milyon 20 bin saatle Bird Box ve 231 milyon 340 bin saatle Extraction takip ediyor. İlk 28 günkü izlenmelere göre oluşan liste şöyle:
- 328.8 milyon saatle Red Notice
- 231 milyon 340 bin saatler Extraction
- 282 milyon 20 bin saatler Bird Box
- 214 milyon 570 bin saatle The Irishman
- 209 milyon 250 bin saatle Delidolu 2 (The Kissing Booth 2)
- 205 milyon 470 bin saatle 6 Underground
- 197 milyon 320 bin saatle Spenser Kanunları (Spenser Confidential)
- 189 milyon 900 bin saatle Enola Holmes
- 186 milyon 540 bin saatle Ölüler Ordusu (Army of the Dead)
- 185 milyon 710 bin saatle The OId Guard
Red Notice Fragman
Red Notice Kadrosu
Yönetmen: Rawson Marshall Thurber
Senarist: Rawson Marshall Thurber
Yapımcılar: Beau Flynn (FlynnPictureCo); Dwayne Johnson, Dany Garcia ve Hiram Garcia (Seven Bucks Productions) ve Rawson Marshall Thurber
Oyuncu Kadrosu: Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2021
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