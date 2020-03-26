Bugün Tanıtılacak Huawei P40 Serisinde Neler Var?

Huawei P40'ın merakla beklenen tanıtımına artık saatler kaldı. Yalnızca internet üzerinden yapılacak tanıtımda üç telefondan oluşan yeni Huawei P40 serisinin tanıtılması bekleniyor.
Huawei P40'ın tanıtımı aslında Paris'teki bir etkinlik ile yapılacaktı, ancak Covid-19'un dünya çapındaki etkileri nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Tanıtımda Huawei P40, P40 Pro ve P40 Plus'ın ortaya çıkması bekleniyor.
Şimdiye kadar sızan bilgiler arasında Huawei P40 Pro'nun arka yüzünde belirgin bir kamera bölümüyle geleceği, bunun yanında daha düz bir ekran sunacağı ve etkileyici 120Hz OLED ekran teknolojisi var. Huawei P40'ın üçlü arka kamerayla, P40 Pro'nun dörtlü, P40 Pro Plus'ın ise beşli kamerayla gelmesi bekleniyor. Periskop kamera gibi yeteneklerle P40 serisinin kamera alanında bizi şaşırtacağı neredeyse kesin. Üç modelin de 5G desteğiyle geleceğine inanılıyor. Buna karşın Google uygulamaları ve hizmetleri konusu belirsizliğini koruyor.
3.5 kulaklık girişine muhtemelen yer vermeyecek olan Huawei P40 serisinden gelen sızıntılarda, parmak izi sensörünü göremedik. Bu, sensörün ekranın içine yerleştirildiğinin bir işareti olabilir.
CHIP Online üzerinden canlı olarak takip edebileceğiniz etkinlikte Huawei'nin yeni Watch GT akıllı saatiyle de tanışabiliriz. 25 Mart Çarşamba günü (bugün) yapılacak olan heyecan verici etkinlik, Türkiye saatiyle 16:00'da başlayacak. O saatte hepinizi, CHIP Online'a bekliyoruz...
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