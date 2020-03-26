Bugün Tanıtılacak Huawei P40 Serisinde Neler Var?

Huawei'nin çok merak edilen yeni amiral gemisi telefonları, yani Huawei P40 serisi için beklenen gün geldi. İşte bir bakışta bizi bekleyenler...

Huawei P40 Serisi Sonunda Geliyor
Huawei P30

Huawei P40'ın merakla beklenen tanıtımına artık saatler kaldı. Yalnızca internet üzerinden yapılacak tanıtımda üç telefondan oluşan yeni Huawei P40 serisinin tanıtılması bekleniyor.

Huawei P40'ın tanıtımı aslında Paris'teki bir etkinlik ile yapılacaktı, ancak Covid-19'un dünya çapındaki etkileri nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Tanıtımda Huawei P40, P40 Pro ve P40 Plus'ın ortaya çıkması bekleniyor.

Şimdiye kadar sızan bilgiler arasında Huawei P40 Pro'nun arka yüzünde belirgin bir kamera bölümüyle geleceği, bunun yanında daha düz bir ekran sunacağı ve etkileyici 120Hz OLED ekran teknolojisi var. Huawei P40'ın üçlü arka kamerayla, P40 Pro'nun dörtlü, P40 Pro Plus'ın ise beşli kamerayla gelmesi bekleniyor. Periskop kamera gibi yeteneklerle P40 serisinin kamera alanında bizi şaşırtacağı neredeyse kesin. Üç modelin de 5G desteğiyle geleceğine inanılıyor. Buna karşın Google uygulamaları ve hizmetleri konusu belirsizliğini koruyor.

3.5 kulaklık girişine muhtemelen yer vermeyecek olan Huawei P40 serisinden gelen sızıntılarda, parmak izi sensörünü göremedik. Bu, sensörün ekranın içine yerleştirildiğinin bir işareti olabilir.

CHIP Online üzerinden canlı olarak takip edebileceğiniz etkinlikte Huawei'nin yeni Watch GT akıllı saatiyle de tanışabiliriz. 25 Mart Çarşamba günü (bugün) yapılacak olan heyecan verici etkinlik, Türkiye saatiyle 16:00'da başlayacak. O saatte hepinizi, CHIP Online'a bekliyoruz...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Matebook D Test merkezimizde!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 27 Mart 2020 aktüel kataloğunda Meizu M6T cep telefonu sürprizi
Instagram, Corona Virüs konusunda bilgi kirliliğini önlüyor
2020 Global Mobil Oyun Yayıncı listesi yayınlandı! İşte o liste
Hantavirüs nedir? Çin'deki Hantavirüs vakası sosyal medyanın gündeminde
Günün En çok Okunanları
İzlanda'dan şaşırtan iddia: Corona Virüs'ün 40 mutasyonu var! Ayrıntılar...
WhatsApp'a Mesaj Kontrol İşlevi Geliyor
Samsung Galaxy Note 20, Galaxy S20 ile Aynı Güce mi Sahip Olacak?
Corona Virüs'te Şaşırtan Rakamlar: Dünyada Hızla Yayılıyor
Netflix'in Popüler Dizilerinin Yeni Sezonları, Corona Kurbanı Olabilir

 

 