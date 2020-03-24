Huawei P40 ve P40 Pro, Özellikleri, Görselleri ve 50x Zum ile Sızdı

Huawei, bu hafta Perşembe günü yeni amiral gemisi akıllı telefonu P40 ve P40 Pro modellerini tanıtacak. İnternet üzerinden yapılacak tanıtıma biz de CHIP olarak katılacağız, etkinlikte sonra da telefonlarla ilgili tüm bilgileri yine sizlere ulaştıracağız. Ancak o zamana kadar sızıntılar devam ediyor elbette. Artık tanıtım için son viraja girdiğimiz Huawei P40 Pro ve P40 modelleri için son sızıntılar geldi.
Huawei P40 Nasıl Olacak?
Sızan bilgilere göre Huawei P40, 32 MP selfie kamerası, 3800 mAh kapasiteli batarya ve Kirin 990 5G işlemci ile 6.1 inç büyüklüğünde çift çentikli bir ekrana sahip olacak. Arka tarafta 16 MP ve 8 MP Leica Ultra Vision sensörleri ile beraber 50 MP ana kamera içeren 3'lü kamera kurulumuna sahip olacak olan P40, ayrıca 30x dijital zum içerecek ve Huawei'nin XD Fusion Engine özelliğini kullanacak. Öte yandan Huawei P40 modeli, elbette 5G desteği de içerecek.
Huawei P40 Pro Özellikleri
Huawei P40 Pro ise özellik bakımından Huawei P40'ın üzerine koyan bir model olacak. Huawei P40 Pro'nun ekranı 6.58 inç boyutunda yine çift delikli bir ekrana sahip olacak. 4200 mAh kapasitesinde bir batarya içerecek olan telefonda 40W kablolu ve yine 40W ya da 27W (henüz kesin değik) kablosuz şarj desteği sağlanacak.
Huawei P40 Pro'nun ön kamerası 32 MP boyutunda olacakken, telefonda yine Leica kameraları göreceğiz. Lecia Ultra ile geleceğine işaret edilen telefonun arka kameraları 50 MP + 40 MP + 12 MP + ToF sensör şeklinde olacak ve 50x dijital zum yapabilecek
Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun aynı tasarım dilini kullanılacağı belirtilirken, P40 Pro ekran kenarlarında biraz daha kavis gösteren bir telefon olacak gibi. Elbette öyle olup olmadığını ve telefonlar hakkında tüm detayları perşembe günü tanıtımında göreceğiz.
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