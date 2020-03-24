Huawei P40 ve P40 Pro, Özellikleri, Görselleri ve 50x Zum ile Sızdı

Huawei P40 ve P40 Pro'nun tanıtımına birkaç gün kala özellikleri ve görüntüleri açık seçik sızdı! İşte Huawei P40 ve P40 Pro'da göreceklerimiz!