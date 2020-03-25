Huawei Mate 40'da Kamera Halkası "Dokunmatik" Kontrollere Sahip Olacak

Sızan patent örnekleirne göre Huawei, Mate 40 serisinde kullanıcılara yeni bir dokunmatik alan sunacak.

  • Ercan Uğurlu
Huawei Mate 40'da Kameraya "Dokunmatik" Yetenek

Huawei P40 serisinin tanıtımına saatler kala bu defa Huawei'nin bir başka amiral serisi Mate 40 hakkında bir sızıntı ortaya çıktı. Buna göre Huawei, Mate 30 Pro'daki yeni halka tasarımlı kamera modülüne ek bir özellik daha katarak, Mate 40 Pro'da daha sezgisel bir kullanım deneyimi sunacak.

Let's Go Digital'de yayınlanan patent örneklerine göre Mate 40 Pro'daki kamera halkası, dokunmaya karşı duyarlı yapıda tasarlanacak. Kullanıcı, halkanın üzerinde parmağını dolaştırarak telefonun sesini ayarlayabilecek, web sayfaları arasında dolaşabilecek ve kamerada zum yapabilecek.

Öte yandan bu yeni yetenek ile çağrı cevaplama özelliğinin de sağlanacağı paylaşılırken, patent örneklerinde 4'lü kamera kurulumunun yer aldığı görülüyor. Ancak bunun yalnızca kamera halkasındaki dokunmatik alan için bir patent olduğunu unutmamak lazım, kamera patente dahil değil. Yani Mate 40 Pro'da farklı bir kamera sistemi kullanılabilir.

Elbette bu patentte gördüklerimizi Mate 40 Pro'da göremeyebilir, belki de Mate 50 Pro'da bulabilir veya hiç göremeyebiliriz.

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