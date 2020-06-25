Bugüne kadar bilinen en genç "atarca yıldız" keşfedildi

12 Mart'ta Nasa'nın Neil Gehrels Swift Gözlemevi'nden yenidoğan atarca yıldız görüntülendi. Bugüne kadar bilinen en genç atarca yıldıza yani yıldıza "Swift J1818.0-1607" ismi verildi.
240 yaşında olduğu hesaplanan ve kozmik standartlara göre "gerçek bir yenidoğan" olan atarca yıldız, ilk kez X ışığı patlaması sırasında gözlendi.
Yenidoğan Atarca Yıldızın (Pulsar) Fiziksel Özellikleri
NASA'nın NuSTAR teleskobu ve ESA'nın XMM-Newton Gözlemevi ile takibe alınan atarca yıldızın fiziksel özellikleri de saptandı. Buna göre nötron yıldızın, dev bir yıldızın tükenerek patlamasından sonra arta kalan son derece yoğun kütleli madde olduğu açıklandı.
Kara Delikten Sonra En Yoğun Nesnelerden Biri Atarca Yıldızlar
Evrende kara delikten sonra en yoğun nesnelerden biri de nötron yıldızıdır. Bu atarca yıldızların bir çay kaşığı kadar parçası, Dünya'da 4 milyar ton ağırlığında geliyor.
"Kalp gibi atan" anlamına gelen "pulsar" yani atarca yıldızlar, uzaya kalp atışları gibi aralıklı radyo dalgaları gönderiyor.
Atarca yıldız ile ilgili ayrıntılar, "Astrophysical Journal" Dergisi'nde yayınlandı.
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