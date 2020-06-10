Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Hemen Şimdi, Koltuğunuzdan Ziyaret Edin

Oturduğunuz yerden Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret etmek ister misiniz? Hemen Uluslararası Uzay İstasyonu'nun içinde gezinebilir, tüm odaları dolaşabilir ve ekipmanları yakından inceleyebilirsiniz.

  • Ercan Uğurlu
Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Hemen Ziyaret Edin!

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, sonunda ilk insanlı roket yolculuğuna çıktı ve ilk görev olarak da kısa bir süre önce SpaceX Crew Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'nuna başarıyla kenetlenerek Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yeni sakinlerini istasyona taşıdı.

SpaceX Crew Dragon projesinin, insanlık tarihinin en önemli uzay yolculuklarından biri olduğu muhakkak.

Uzayda bir geleceğe uzanan köprünün önemli kilometre taşlarından biri olan bu yolculuk, aslında SpaceX'in yeni hedefi olan Starship'in de yapı taşlarını oluşturuyor. Elon Musk, Starship'i, SpaceX'in en büyük önceliği olarak görürken, şimdilerde şirket yeni roketini planlıyor. Starship ile uzay turizminin önünü açılacak. Ancak uzaya gitmek için bunu beklemek zorunda değiliz. Zira Google, oturduğunuz yerden 360 derecelik Uluslararası Uzay İstasyonu seyahatini mümkün kılmış.

Google Arts & Culture ile yapılabilen ve buraya tıklayarak erişebileceğiniz 360 derecelik Uluslararası Uzay İstasyonu turu ile istasyonu kolayca keşfe çıkabilirsiniz. ISS'in içini gezebiliyor, dar tünellerinde dolaşabiliyor ve ekipmanlarla dolu odalarda ilerleyebiliyorsunuz.

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