Müzik Dinlemeyi Sevenler İçin, En İyi 6 Müzik Telefonu

Üst seviye telefonların birçoğu, kulaklık girişine yer vermiyor. Neyse ki bunu yapanlar hala var, üstelik kulaklık girişi olmayanların da bazıları iyi düzeyde ses kalitesine sahipler.
Bu yazımızda hem kulaklıktan iyi bir ses kalitesi etmek isteyenleri, hem de telefonun hoparlörlerinden güçlü ses bekleyenleri göz önünde bulundurduk. Elbette Bluetooth üzerinden elde edilen ses kalitesini de hesaba kattık. Listemizin birinci sırasında, kulaklık girişine büyük hassasiyet gösteren LG V60 ThinQ bulunuyor. Bu telefonun dışında da, beklentinize göre seçebileceğiniz Sony, Google ve Razer'ın harika telefonları var.
1. LG V60 ThinQ
Şu sıralar Samsung kadar popüler olmasa da, LG'nin V60'ı hala bir kulaklık girişiyle geliyor. Telefon bununla kalmıyor, Quad-DAC (dijitalden analoga) bileşeni sayesinde sesleri daha çok detayla sunabiliyor.
"Quad" yani "dörtlü" DAC, dört kat yüksek ses kalitesi anlamına gelmiyor. LG V60'ın yaptığı, dijital sinyali paralel olarak dört kez analiz etmesi. Bu analizler karşılaştırılıyor ve kontrol edilerek hatalar gideriliyor. Böylece ortaya gürültü oranı düşük, daha temiz bir ses çıkıyor. LG V60'ın diğer telefonlardaki kablolu bağlantılara göre sesi hissedilir ölçüde iyileştirdiğini söyleyebiliriz.
V60, ekolayzer benzeri bir "dijital filtre" işlevi de sunuyor. Bunun yanında standart parametrik EQ ve müzik için önermesek de, bir DTX:X 3D Surround modu da var.
2. Samsung Galaxy S20
Galaxy S20, güçlü ses özellikleri sayesinde ortalamanın üzerinde bir ses oluşturma yeteneğine sahip. Telefon, Spotify'da bulamayacağınız DSD 64/128 ve 32-bit PCM'yi destekliyor. Cihazda Dolby Atmos desteği bulunuyor. Sinema salonunda bu, sese derinlik vermek için genellikle tavana yerleştirilmiş hoparlörler anlamına geliyor. Telefonda ise ek işlemler yapılarak sesin boyut ve ölçeği artırılmaya çalışılıyor. Bu özelliğin kulaklık kullanırken müzikten çok filmlerde işe yaradığını söyleyebiliriz.
Galaxy S20'nin üzerindeki hoparlörler de yeterince iyi.
3. iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro, müthiş hoparlörleriyle ve Apple H1 veya W1 yonga setinin sunduğu kablosuz müzik deneyimiyle öne çıkıyor. Bir Beats Solo Pro veya Apple AirPods Pro satın almanız halinde, kulaklığı eşleştirmede ve genel olarak kararlılık konusunda neredeyse sorun yaşamayacaksınız. Bununla birlikte iPhone 11 Pro'da 3.5 mm kulaklığı bağlamak için dönüştürücü kullanmanız gerekeceğini söyleyelim.
4. Razer Phone 2
Telefondan çıkan sesin seviyesine önem veriyorsanız, Razer Phone 2'nin hoparlörleri sizi memnun edecek. Razer Phone 2'nin bir kulaklık girişinin olmaması en büyük eksiği, ancak kutudaki 3,5mm dönüştürücüyle 24-bit DAC'ye sahip oluyorsunuz.
5. Google Pixel 3a
Google Pixel 3a, müzik için aslında daha yeni olan Pixel 4'ten daha iyi çünkü bir kulaklık girişiyle geliyor. Kulaklık çıkışı piyasadaki en iyi ses kalitesini sunmasa da, telefonun nispeten uygun sayılabilecek fiyatına baktığımızda, listemizde olmayı hak ediyor. Hoparlörleri de güçlü olan Pixel 3a, temiz yazılımı, iyi tasarımı, müthiş kamerası ve güzel ekranıyla genel olarak her açıdan sizi memnun edecek bir telefon.
6. Sony Xperia 1
Sony'nin üst seviye telefonu Xperia 1'de 3,5mm kulaklık girişi yok. Ancak cihaz stereo hoparlörlere ve alışılmadık "dinamik titreşim" özelliğine sahip. Oyun kollarındaki titreşime benzer şekilde çalışan bu işlev, telefonun ritm ile beraber titreşmesini sağlıyor. Tabi, bu işlevin hiçbir işe yaramadığı rahatça ileri sürülebilir.
Ancak Sony Xperia 1'in üstünde ve altında bulunan hoparlörler güçlü ve stereo efektini size sunuyor. Burada üstteki hoparlör, daha çok tizleri veriyor; orta ve bas sesler alt hoparlörlerden çıkıyor.
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