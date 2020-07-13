Twitter Yeni Özelliklerini Açıkladı. İşte İlgi Gören Yeni Özellikler!

Twitter, birbiri ardına açıklanan yeni özellikler ve deneyimlerle kullanıcılar arasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Yeni özellikler, kullanıcıların Twitter'ı daha etkin, güvenli ve dinamik bir şekilde kullanmalarını sağlarken, sosyal medya deneyimlerini ve Twitter'da geçirdikleri zamanı zenginleştiriyor. Twitter'ın son günlerde sunduğu yeni özellikler şöyle...