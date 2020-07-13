Twitter Yeni Özelliklerini Açıkladı. İşte İlgi Gören Yeni Özellikler!

Twitter, birbiri ardına açıklanan yeni özellikler ve deneyimlerle kullanıcılar arasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Yeni özellikler, kullanıcıların Twitter'ı daha etkin, güvenli ve dinamik bir şekilde kullanmalarını sağlarken, sosyal medya deneyimlerini ve Twitter'da geçirdikleri zamanı zenginleştiriyor. Twitter'ın son günlerde sunduğu yeni özellikler şöyle...

Twitter'ın Yeni Özellikleri Büyük İlgi Görüyor

Twitter, birbiri ardına açıklanan yeni özellikler ve deneyimlerle kullanıcılar arasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Yeni özellikler, kullanıcıların Twitter'ı daha etkin, güvenli ve dinamik bir şekilde kullanmalarını sağlarken, sosyal medya deneyimlerini ve Twitter'da geçirdikleri zamanı zenginleştiriyor. Twitter'ın son günlerde sunduğu yeni özellikler şöyle;

Hepsi tek bir yerde yorum içeren retweetler

Artık iOS, Android ve web'de, yorumları olan Retweetleri tek bir yerde görebilirsiniz.

Fotoğraf ve videolarla yanıtlayın ve Retweetleyin

Artık uygulama içi kamera ile bir Tweet'e eklemek için en fazla 4 fotoğraf veya video çekebilir, ayrıca artık fotoğraflarınız ve videolarınızla yanıtlayabilir, retweetleyebilirsiniz.

Listeyi özelleştirmek için banner resmi yüklemek

IOS ve web'de bir liste oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde, bu listeyi özelleştirmek ve kendi listeniz haline getirmek için artık kendi banner resminizi yükleyebilirsiniz.

Zaman akışınıza sesler ve sohbetler ekleyin

Kullanıcılar Listeler'i kullanarak zaman çizelgelerine yeni sesler ve sohbetler ekleyebilir. Kullanıcılar artık; bir liste yapabilir, yeni listeleri keşfedebilir, bir listeyi takip edebilir ve bir listeyi tweetleyebilirler.

Tweet'i taslak olarak kaydedin ve istediğiniz zaman gönderin

O Tweet'i göndermeye hazır değil misiniz? Şimdi bir taslak olarak kaydedebilir veya Tweet oluşturucudan belirli bir zamanda gönderilmesini planlayabilirsiniz!

Test Özellikleri

Sesinizle Tweet Atın

iOS'ta artık sesinizle Tweet atabilirsiniz! Tweet Oluştur'a basın, sesinizi kaydedin ve Tweet'inize ekleyin.

iOS ve web'deki sohbetler için yeni düzen

Sohbetleriniz okunmasını ve takip edilmesini kolaylaştırmanın yollarını test ediyoruz. iOS ve web'deki bazılarınız, kimin kimle konuştuğunu daha net hale getiren ve sohbetin daha fazlasını tek bir görünüme sığdırmak için çizgilerden ve satır başlarından oluşan, cevaplar için yeni bir düzen göreceksiniz.

İstediğiniz kişiyle bir sohbet edin

Tam olarak istediğiniz kişiyle bir sohbet başlatmanın yeni bir yolu. Küresel olarak küçük bir yüzde ile başlıyoruz, bu yüzden aktive olduğunda haberdar olmak için gözünüz Twitter'da olsun.

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