Bunca Yılın Ardından, İnsan Vücudunda Yeni Bir Organ Keşfedildi

Bunca yıldan sonra insan bedenini en ince ayrıntısına kadar bildiğimizi düşünüyorduk. Ancak son araştırmalar, bugüne dek bilmediğimiz, yeni bir organımız olduğunu ortaya koydu.