2000 yıldır bozulmamış beyin hücresi keşfi! Bilim insanları ortaya çıkardı

Bilim insanları İtalya'da sürmekte olan araştırmalarda yeni bir keşfe imza attı. Yaklaşık 2000 yıl önce yaşanan Vezüv Yanardağı'nın patlaması sırasında hayatını kaybetmiş genç bir erkeğin kafatasında bozulmamış beyin hücresi buldu...

2000 yıldır bozulmamış beyin hücresi keşfi! Bilim insanları ortaya çıkardı

Bilim insanlarının çeşitli çalışmalarına tanık olduk. Şimdi de bilim insanları İtalya'da sürmekte olan araştırmalarda yaklaşık 2000 yıl önce yaşanan Vezüv Yanardağı'nın patlaması sırasında hayatını kaybetmiş genç bir erkeğin kafatasında bozulmamış beyin hücresi buldu. İşte araştırmanın detayları...

25 YAŞLARINDA GENÇ BİRİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

NTV'nin haberine göre keşfin bulunduğu insan kalıntısının bilim insanları tarafından ilk olarak 1960 yılında, MS 79 yılında yaşanan volkanik patlama sırasında kül bulutlarının altında kalan Herculaneum şehrinde bulunan kalıntılar arasında yer aldığı bildirildi.

Araştırmacılara göre, yanardağ patlaması sırasında hayatını kaybetmiş olan kişinin 25 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Genç adamın kalıntılarının, İmparator Augustus'a tapınmak için inşa edilmiş bir tapınakta yer alınan ahşap bir yatakta yüzüstü yatarken bulundu.

PATLAMA SONRASI BÖLGE 500 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKIYOR

Napoli Federico II Üniversitesi'nde Forensik Anthropolog olan Pierpaolo Petrone, projenin 2018 yılında 'kafatası içinde cama benzer ve parlak bir takım materyalleri' fark ettiği zaman başladığını belirtti.

Aynı araştırmaya katılan Roma Tre Üniversitesi'nde Yanardağ Uzmanı olan Guido Giordano, iskeletin yakınında bulunan yanmış odun kalıntıları sayesinde patlama sonrasında bölgenin 500 derecenin üstüne çıktığı bilgisine ulaştıklarını belirtti.

Giordano keşiflerin, antik dönem insanlarının araştırılmasında daha önce mümkün olmayan çalışma alanları yaratabileceğini söyledi.

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