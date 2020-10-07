2000 yıldır bozulmamış beyin hücresi keşfi! Bilim insanları ortaya çıkardı

Bilim insanları İtalya'da sürmekte olan araştırmalarda yeni bir keşfe imza attı. Yaklaşık 2000 yıl önce yaşanan Vezüv Yanardağı'nın patlaması sırasında hayatını kaybetmiş genç bir erkeğin kafatasında bozulmamış beyin hücresi buldu...