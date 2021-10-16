Bütçe Dostu Mercusys ile WiFi Sinyal Sorunu Çözülüyor

Günümüzde büyüklüğü fark etmeksizin pek çok evde Wi-Fi sinyal sorunu yaşanıyor. Wi-Fi sinyalleri evin her yerine yeterince güçlü ulaşamıyor ve bu da can sıkıcı olabiliyor. Bu sorunu çözmek amacıyla geliştirilen ürünlerden en bilineni Wi-Fi sinyal genişleticiler. Bütçe dostu Wi-Fi çözümleriyle dikkat çeken Mercusys® markasının MW300RE modeli ile evlerdeki Wi-Fi sorunları kolayca çözülebiliyor.
Standart bir sinyal genişletici görünümünde olan ve prize takılarak kullanılan Mercusys MW300RE'nin tasarımında ilk dikkat çeken nokta, üzerinde üç anten yer alması. Bu güçlü antenlerle modemden aldığı Wi-Fi sinyallerini evin her yerine ulaştıran ürün, boyut olarak da küçük ve az yer kaplıyor.
Kolay kurulum, uygun fiyat...
Mercusys MW300RE'yi almak da kurmak da kolay. Benzerlerine oranla uygun fiyata sahip olan ürün, üzerinde yer alan WPS tuşu sayesinde kolayca kurulabiliyor. Prize takılıp WPS tuşuna basıldığında kolayca ağa bağlanan cihazı, ayrıca yapılandırma gerekmiyor. İstendiğinde MW300RE'yi bulunduğu yerden çıkarıp evin içinde başka bir prize takmak da mümkün oluyor. Üzerinde yer alan LED ışıklı Akıllı Sinyal Göstergesi, cihazın ev içinde en doğru yere yerleştirilmesi konusunda kullanıcılara yardım ediyor. Bu sayede evlerdeki Wi-Fi sinyal sorunu kolayca ortadan kalkıyor, evin her yerinde Wi-Fi sinyallerine erişilebiliyor. İster iş, ister eğlence, ister eğitim kesintiye uğramıyor.
Fiyatından kurulumuna ve kullanımına kadar kullanıcı dostu olan Mercusys sinyal genişletici, MIMO teknolojisi sayesinde daha güçlü Wi-Fi bağlantısı sunuyor. Arkasında yer alan güçlü kadro, gelişmiş üretim gücü ve sıkı test prosedürleri sayesinde kaliteden asla ödün vermeyen Mercusys'in sinyal genişleticisi, kalitesine oranla uygun fiyata sahip. Mercusys MW300RE, şu sıralar 100 TL civarı fiyatla satın alınabiliyor.
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