300 Dolardan 3.000 Dolara: Çip Krizi, Otomobil Fiyatlarını Kötü Vuruyor!

Dünya genelinde yaşanan çip sıkıntısı, hemen hemen her sektörü vurmaya devam ediyor. Bu sektörlerin başında gelenlerden biri de hiç kuşkusuz otomotiv sektörü. Hal böyle olunca, Türkiye'deki otomotiv sektörünün de dışarıda kalması beklenemezdi. Çip sıkıntısı nedeniyle yaşanan kriz, Türkiye otomotiv sektörünü artan maliyetlerle karşı karşıya bırakıyor.
Bloomberg HT'ye konuşan Farplas Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, klasik araçlarda yaklaşık bin adet çip kullanıldığını, bu bin adet çipin maliyetininse, krizden önce 300 dolarken şimdi 3 bin dolara kadar yükseldiğini belirtti. Elektrikli araçlarda durumun daha da kötü olduğunu söyleyen Burhanoğlu; "Elektrikli araçlarda ise durum daha vahim. Çünkü orada bin adet değil 3 bin adet çip kullanılıyor. 3 bin adet olduğu için de normal değeri bin dolar olan maliyet 10 bin dolarlara kadar çıkıyor. Bu da elektrikli araçların maliyetini artırıyor" diyor.
Görünüşe bakılırsa dünya genelinde otomotiv sektörünün başındaki tek sorun çip krizi de değil. Burhanoğlu, bunun dışında konteyner kriziyle maliyetlerin arttığını, enerji kriziyle de parçaların fiyatlarının giderek yükseldiğini söylüyor. Tüm bu sorunlar da, tedarik zincirinde büyük sıkıntılara yol açıyor.
Burhanoğlu, yaşanan bu kadar sorunun belirsiz bir geleceği ortaya çıkardığını düşünüyor ve sözlerini şu şekilde tamamlıyor: "Bunların sonucu olarak maliyetler artıyor, pazardaki araç sayısı azalıyor. Buna bağlı olarak araç fiyatları artıyor, ikinci el araç fiyatları da yükselmeye devam ediyor."
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