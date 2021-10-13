300 Dolardan 3.000 Dolara: Çip Krizi, Otomobil Fiyatlarını Kötü Vuruyor!

Çip krizi ile birlikte otomobil fiyatlarında yaşanan artış, bir süre daha normale dönecek gibi görünmüyor. Daha önce 300 dolara mal edilen çiplerin fiyatlarının, şu anda yüzde 1.000'lik bir artışla 3.000 dolara kadar yükseldiği açıklandı!