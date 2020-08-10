Nintendo Switch Satışlarında Yaşanan Patlamanın Sebebi Ne?

Nintendo'nun son oyun konsolu Switch'in satışlarında yaşanan yükseliş ilgi çekiyor. İşte bu artışın arkasındaki neden ve oyun devini memnun eden rakamlar.

Nintendo Switch Satışları İlkbaharda Patladı

Mali yılının ilk çeyreğini genellikle durgun geçiren Nintendo, bu kez korona virüsü salgının da etkisiyle Switch konsolu satışını ikiye katladı. Firma, 30 Haziran 2020'de sonlanan üç aylık dönemde 5,68 milyon Switch satışı gerçekleştirdi. Bu sayı, geçen seneki aynı dönemin iki katından bile fazla. Satış sayısındaki artışın en azından bir bölümünün korona virüs salgını nedeniyle evde kalan insanlar olduğu düşünülüyor. Switch'in toplam satış sayısı ise 61,44 milyona ulaştı ve şu an, NES'in yalnızca 470.000 gerisinde.

Önceki çeyrekte yayınlanan Animal Crossing: New Horizons'un 10,63 milyon kopya satması da dikkat çekti. Toplam satışı 22,4 milyona ulaşan oyun, ikinci en çok satan Switch oyunu olma unvanını taşıyor.

Çeyrekte yaklaşık 124,9 milyon dolar gelir elde eden firma, geçen seneki aynı döneme göre yüzde 32,7 daha fazla gelir elde etti. Firmanın toplamda 3,37 milyar dolarlık satış yaptığı belirtiliyor. Bu da geçen senenin aynı dönemine kıyasla iki kattan daha fazla yükselişe işaret ediyor. Bu arada faaliyet karı, yıllık %427.7 artışla 144.7 milyar yen'e (yaklaşık 1.37 milyar dolara) yükselmiş bulunuyor.

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