Büyük Tehlike! Uzmanlar Ultraviyole (UV) Işınların Etkileri Hakkında Uyardı

Son günlerde Ultraviyole (UV) ışınların Korona virüs türü olan Covid-19'da ve birçok bakteri, spor, virüs üzerinde inaktive etkileri konusunda pek çok haber ve bilgi paylaşılmaktadır. Ancak Ultraviyole hakkında bilmeniz gereken önemli etkileri var. İşte uzmanların Ultraviyole hakkında açıklaması.