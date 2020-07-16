Sosyal Medyayı ve Hatta İnternet'i sarsan büyük Twitter Hack'i

Pek çok onaylı Twitter hesabını ele geçiren hacker'lar, sosyal medya tarihinin ve belki de internet tarihinin en büyük hack olaylarından birine imza attı.

Twitter Hack'lendi; İnternet Sallandı

Henüz kimliği öğrenilemeyen hacker'ların sosyal paylaşım sitesi Twitter'da buldukları bir açık, sosyal medya tarihindeki belki de en büyük hack saldırısı ile sonuçlandı. Gece yarısı civarında pek çok popüler hesabı ele geçiren hacker'lar, bu hesaplardan yayınladıkları mesajla büyük bir vurgun yapmayı başarmış gibi görünüyor. Bahsi geçen mesajda, sözde hesap sahibi takipçilerinin kendisine bitcoin göndermesini istiyor ve gönderilen miktarın iki katının hemen hesaplarına geri yatırılacağı söyleniyor. Mesajın başında ise, "artık takipçilerimle paylaşma vakti" gibi, oldukça iştah açıcı bir ibare dikkat çekiyor.

Elon Musk, Barrack Obama, Bill Gates ve Çok Daha Fazlası

Elon Musk, JoeBiden, Jeff Bezos, Barrack Obama ve Bill Gates gibi ünlü isimlerin yanı sıra, Apple, Uber, Bitcoin, Coinbase, Gemini, Coindesk ve Tron gibi önemli şirket ve kurumlar da bu büyük hack olayından nasibini almış durumda. Haber yayına hazırlanırken, bahsi geçen mesajın yayınlandığı bu hesapların tümü yayın dışı durumdaydı.

Yine de hacker'ların verdikleri Bitcoin cüzdan hesabına önemli miktarda para yatırıldığı konuşuluyor. Yani bu tuzağa düşenlerin sayısı, görünüşe bakılırsa hiç de az değil.

Twitter ise, yaptığı açıklama ile durumun farkında olduklarını ve sorunu gidermek için çalıştıklarını söylemekle yetindi. Ancak bazı iddialar, tüm Twitter panelinin ele geçirildiğini ve hacker'ların, istedikleri tüm hesaplardan aynı mesajı yayınlayabildiğini söylüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 16 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda robot süpürge, cep telefonu ve TV fırsatı
BİM 17 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV imkanı
Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 2020 takvimi belli oldu!
Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Günün En çok Okunanları
Yeni bir Kanser Aşısının Testlerinde Pozitif Sonuçlar Elde Edildi
MEB, LGS 2020 sonuçlarını açıkladı... Merakla bekleniyordu
Intel'in 12. Nesil Alder Lake CPU'ları Farklı Çekirdek Sistemi Kullanacak
İnsanlar, Ölüm Döşeğinde Bilinçsiz Yatarken de Etraflarını Duyar mı?
Fiyatı 2500 ile 3.000 TL arasında 8 iyi telefon

 

 