Sosyal Medyayı ve Hatta İnternet'i sarsan büyük Twitter Hack'i

Henüz kimliği öğrenilemeyen hacker'ların sosyal paylaşım sitesi Twitter'da buldukları bir açık, sosyal medya tarihindeki belki de en büyük hack saldırısı ile sonuçlandı. Gece yarısı civarında pek çok popüler hesabı ele geçiren hacker'lar, bu hesaplardan yayınladıkları mesajla büyük bir vurgun yapmayı başarmış gibi görünüyor. Bahsi geçen mesajda, sözde hesap sahibi takipçilerinin kendisine bitcoin göndermesini istiyor ve gönderilen miktarın iki katının hemen hesaplarına geri yatırılacağı söyleniyor. Mesajın başında ise, "artık takipçilerimle paylaşma vakti" gibi, oldukça iştah açıcı bir ibare dikkat çekiyor.
Elon Musk, Barrack Obama, Bill Gates ve Çok Daha Fazlası
Elon Musk, JoeBiden, Jeff Bezos, Barrack Obama ve Bill Gates gibi ünlü isimlerin yanı sıra, Apple, Uber, Bitcoin, Coinbase, Gemini, Coindesk ve Tron gibi önemli şirket ve kurumlar da bu büyük hack olayından nasibini almış durumda. Haber yayına hazırlanırken, bahsi geçen mesajın yayınlandığı bu hesapların tümü yayın dışı durumdaydı.
Yine de hacker'ların verdikleri Bitcoin cüzdan hesabına önemli miktarda para yatırıldığı konuşuluyor. Yani bu tuzağa düşenlerin sayısı, görünüşe bakılırsa hiç de az değil.
Twitter ise, yaptığı açıklama ile durumun farkında olduklarını ve sorunu gidermek için çalıştıklarını söylemekle yetindi. Ancak bazı iddialar, tüm Twitter panelinin ele geçirildiğini ve hacker'ların, istedikleri tüm hesaplardan aynı mesajı yayınlayabildiğini söylüyor.
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