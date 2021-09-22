ByteDance, TikTok'un Kullanım Süresine Kısıtlama Getirdi!

Çin hükümetinin oyun oynama ve sosyal medya kullanımı konusunda uygulamaya geçirdiği baskıların ardından, TikTok'un Çin'deki uygulaması Douyin için yeni bir yaş kontrolü ve sınırlaması geldi. 14 yaşından küçük olduğu tespit edilen tüm kullanıcılar, uygulamayı zorunlu olarak günlük 40 dakika sınırı olan "gençlik modunda" kullanmak zorunda kalacaklar. TikTok'un sahibi ByteDance, ayrıca Xiao Qu Xing ("Küçük Eğlence Yıldızı") adlı yeni bir uygulamayı da piyasa sürdü. Yine TikTok'a benzeyen bu uygulama, 40 dakikalık bir zaman sınırına sahip ve sadece belli kategorilerdeki içeriğin yayınlanmasına izin veriyor. Kullanıcılar videoları izleyebiliyor veya beğenebiliyorlar, ancak kendi videolarını yükleyip paylaşamıyorlar.
Yasaklar sadece zaman kısıtlaması ile de bitmiyor. Çin'deki çocuklar saat 22:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında uygulamayı çalıştıramıyorlar. Yeni kontroller yalnızca gerçek adlarını ve yaşlarını bildiren kullanıcılar için geçerli olduğundan, Douyin ebeveynlerden çocuklarını uygulamaya doğru bir şekilde kaydettirmelerini istedi.
ByteDance ayrıca Douyin'e bilim, sanat tarihi, tarih gibi eğitim konularıyla ilgili daha fazla içerik ekledi. Yeni uygulama Xiao Qu Xing ise yalnızca eğitim içeriği sunuyor gibi görünüyor.
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