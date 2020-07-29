En kapsamlı deney: Öksürük-hapşırık-konuşma! Hangi maske ne kadar koruyor?

Farklı maske çeşitleri ile öksürme, konuşma ve hapşırma sırasında ortaya çıkan damlacıların ne kadar tutulduğu izlendi. Bez maske, cerrahi maske ve maskesiz halde gerçekleştirilen test sonuçları dikkat çekici...