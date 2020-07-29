En kapsamlı deney: Öksürük-hapşırık-konuşma! Hangi maske ne kadar koruyor?

Farklı maske çeşitleri ile öksürme, konuşma ve hapşırma sırasında ortaya çıkan damlacıların ne kadar tutulduğu izlendi. Bez maske, cerrahi maske ve maskesiz halde gerçekleştirilen test sonuçları dikkat çekici...

Konuşurken, öksürürken, hapşırırken hangi maske ne kadar koruyor?

Maskeler konusundaki tartışmalar devam ederken, New South Wales Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, farklı yüz kaplamalarının etkinliğini kanıtlamak için bir LED aydınlatma sistemi ve yüksek hızlı kamera kullandılar.

Bilim insanları, "yüz maskesi takmanın işe yarayıp yaramadığından emin değilseniz veya bir maske takmanız gerekiyor, ancak hangi tür maske takmanız gerektiğini bilmiyorsanız, yeni araştırmamız karar vermenize yardımcı olacak" diyor.

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Bilim insanları, konuşan, öksüren ve hapşıran insanların videolarını çektiler. Birinci senaryoda denek maske takmıyordu; diğer ikisinde ise iki farklı tipte kumaş maske takmışlardı. Sonuncu senaryoda ise denek ameliyat maskesi takmıştı.

Yapılan deney, cerrahi maskelerin kişi konuşurken, öksürürken veya hapşırırken damlacıkları ve aerosolleri bloke etmede en etkili maske olduğunu gösterdi. Ancak araştırmacılar, kendinize böyle bir maske bulamazsanız, en iyi şeyin bir bez maske olduğunu söylüyor. Ve görünüşe göre, ne kadar çok katman varsa, o kadar iyi.

konuşurken maske

Konuşma, Öksürme ve Hapşırma Anı Kaydedildi

Bu çalışmayı filme almak için araştırmacılar, aksi halde göremeyeceğimiz damlacıkların görselleştirilmelerini sağlayan yüksek hızlı bir kamera ve LED aydınlatma sistemi kullandılar. Deney, konuşmanın da damlacıklar oluşturduğunu doğruladı. Doğal olarak, öksürme ve hapşırma daha da fazla damlacık üretiyor.

öksürürken maske

Bez Maske Cerrahi Maske Kadar İyi mi?

Deneyin görmeye yardımcı olduğu şeylerden biri, tek katmanlı bez yüz maskelerinin damlacıkların yayılmasını azaltabilmesine rağmen, cerrahi bir maskenin yanından geçememesinin yanı sıra, iki katmanlı bir bez maske kadar da iyi olmadığıydı.

hapşırırken maske

Katmanlı Bez Maske İşe Yarıyor mu?

Aaştırmacılar, 12 katmanlı bir bez maskenin cerrahi maske kadar koruyucu olduğunu söylese de 12 kat kumaş dikmenin zor olduğunu kabul ediyorlar. İşte önerileri: en az üç katmanı birlikte dikin; dış katman için suya dayanıklı kumaş kullanın; daha sıkı örgülü bir kumaş seçin ve daha iyi filtreleme sağladığı için hibrit (pamuk-ipek, pamuk-şifon veya pamuk-pazen) kumaşlar kullanın.

Ağır Çekim Maske Testi - Video İzle

How face coverings and masks minimise spreading coronavirusHow face coverings and masks minimise spreading coronavirus
Video comparison of three kinds of masks vs unmasked protection while talking, coughing and sneezing.

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