Koronavirüse karşı 14 farklı maskeden hangisi daha etkili? İşte test sonucu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemler dünya genelinde hafifletilmeye başlandı. Okullar yeniden açılıyor, AVM'ler ve cafeler yeniden ziyaretçi kabul ediyor. Hayat normale dönmeye devam etse de, koronavirüs salgını devam ediyor.
Duke Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, koronavirüsün yayılmasını durdurmada kritik öneme sahip olan çeşitli maske türlerinin ne kadar etkili olduğunu inceledi.
14 Farklı Maske Test Edildi
Öncelikle araştırmacılar, normal konuşma sırasında solunumdaki damlacıkların iletimini inceleyerek maskelerin etkinliğini değerlendirmek istedi. Bunun için lazer ışını ve cep telefonu kullanıldı.
Test sistemi aşağıdaki görselde görüldüğü gibi kuruldu. Maske takan deneklerin siyah kutuya doğru konuşmasını isteyen bilim insanları, ne kadar parçacık yaydıklarını tespit etti.
Araştırmacılar, genellikle sağlık çalışanlarının kullandığı, profesyonel olan N95 maskesi de dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan 14 maskeyi test etti. Öncelikle test maske takmadan konuşan bir konuşmacı ile yapıldı. Sonra bir konuşmacı maske takarken bunu tekrar yaptılar. Her maske 10 kez test edildi.
En Etkili Maske N95 Oldu
En etkili maske takılan N95 idi. Birçok kişinin evde yaptığı üç katmanlı ameliyat maskeleri ve pamuklu maskeler de iyi performans gösterdi.
Boyunluklar Maske Olarak Çok Etkisiz
Genellikle koşucular tarafından kullanılan boyunluklar en az etkili olanıydı. Bandanalar ve örgü maske de aynı şekilde, oldukça etkisizdi. Boyunlukların, hiç maske takmamaktan bir farkı olmadığı vurgulandı.
POLAR MASKELER KORUMUYOR
Testte ortaya çıktı ki polar maskeler, daha fazla solunum damlacıklarına neden oluyor. Çünkü polar, büyük damlacıkları süzgeçten geçirir gibi daha ufak parçacıklara bölüyor ve bu parçacıklar da hava ile daha kolay taşınabilir hale geliyor.
İŞE YARAR MASKE TAKMALIYIZ!
Çalışmanın başındaki isimlerden biri olan bilim insanı Martin Ficher, "İnsanları maske takmaya teşvik ettiğimizi gerçekten vurgulamak istiyoruz, ancak gerçekten işe yarayan maskeler takmalılar" diyor. Test sisteminin kurulumunun oldukça basit olduğunu söyleyen Ficher, "Şirketler ve imalatçılar bu sistemi kurabilir ve tasarımlarını üretmeden önce (bu düzenek ile) test edebilirler ki bu da çok faydalı olacaktır." diyor.
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