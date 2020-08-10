Koronavirüse karşı 14 farklı maskeden hangisi daha etkili? İşte test sonucu

Bilim insanları koronavirüse karşı hangi maskelerin daha etkili olduğunu araştırmaya devam ediyor. Son olarak Duke Üniversitesi'nden bilim insanları 14 farklı maskeyi test etti.