Koronavirüse karşı 14 farklı maskeden hangisi daha etkili? İşte test sonucu

Bilim insanları koronavirüse karşı hangi maskelerin daha etkili olduğunu araştırmaya devam ediyor. Son olarak Duke Üniversitesi'nden bilim insanları 14 farklı maskeyi test etti.

Koronavirüse karşı 14 farklı maskeden hangisi daha etkili? İşte test sonucu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemler dünya genelinde hafifletilmeye başlandı. Okullar yeniden açılıyor, AVM'ler ve cafeler yeniden ziyaretçi kabul ediyor. Hayat normale dönmeye devam etse de, koronavirüs salgını devam ediyor.

Duke Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, koronavirüsün yayılmasını durdurmada kritik öneme sahip olan çeşitli maske türlerinin ne kadar etkili olduğunu inceledi.

14 Farklı Maske Test Edildi

Öncelikle araştırmacılar, normal konuşma sırasında solunumdaki damlacıkların iletimini inceleyerek maskelerin etkinliğini değerlendirmek istedi. Bunun için lazer ışını ve cep telefonu kullanıldı. 

Test sistemi aşağıdaki görselde görüldüğü gibi kuruldu.  Maske takan deneklerin siyah kutuya doğru konuşmasını isteyen bilim insanları, ne kadar parçacık yaydıklarını tespit etti.

duke

Araştırmacılar, genellikle sağlık çalışanlarının kullandığı, profesyonel olan N95 maskesi de dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan 14 maskeyi test etti. Öncelikle test maske takmadan konuşan bir konuşmacı ile yapıldı. Sonra bir konuşmacı maske takarken bunu tekrar yaptılar. Her maske 10 kez test edildi.

En Etkili Maske N95 Oldu

En etkili maske takılan N95 idi. Birçok kişinin evde yaptığı üç katmanlı ameliyat maskeleri ve pamuklu maskeler de iyi performans gösterdi.

Boyunluklar Maske Olarak Çok Etkisiz

Genellikle koşucular tarafından kullanılan boyunluklar en az etkili olanıydı. Bandanalar ve örgü maske de aynı şekilde, oldukça etkisizdi. Boyunlukların, hiç maske takmamaktan bir farkı olmadığı vurgulandı. 

maskeler

POLAR MASKELER KORUMUYOR

Testte ortaya çıktı ki polar maskeler, daha fazla solunum damlacıklarına neden oluyor. Çünkü polar, büyük damlacıkları süzgeçten geçirir gibi daha ufak parçacıklara bölüyor ve bu parçacıklar da hava ile daha kolay taşınabilir hale geliyor.

İŞE YARAR MASKE TAKMALIYIZ!

Çalışmanın başındaki isimlerden biri olan bilim insanı Martin Ficher, "İnsanları maske takmaya teşvik ettiğimizi gerçekten vurgulamak istiyoruz, ancak gerçekten işe yarayan maskeler takmalılar" diyor. Test sisteminin kurulumunun oldukça basit olduğunu söyleyen Ficher,  "Şirketler ve imalatçılar bu sistemi kurabilir ve tasarımlarını üretmeden önce (bu düzenek ile) test edebilirler ki bu da çok faydalı olacaktır." diyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
A101 13 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda TV, hoparlör, powerbank, kulaklık sürprizi
BİM 14 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda TV, kablosuz kulaklık, akıllı saat fırsatı
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Köpekler için Snapchat'ten yeni filtre! Disney karakteri gibi görünecek!
Snapdragon İşlemcilerde 400'den Fazla Güvenlik Açığı Tespit Edildi
Heyecanlandıran keşif! Derin denizdeki muhteşem canlı: Domuz kalamarı
ROG, Dünyanın İlk HDMI 2.1 4K 120 Hz Oyuncu Monitörünü Tanıttı!
Xbox Series S'ten Oyun Kolu Sızıntısı

 

 