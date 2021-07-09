Microsoft'tan Tüm Çalışanlarına 1.500 Dolar İkramiye Sürprizi

Microsoft, tüm çalışanlarına kişi başı 1.500 dolar tutarında ikramiye dağıtacağını açıkladı. Bu ikramiyenin dağıtılma nedeni ise, çalışanların COVID-19 döneminde gösterdikleri özveri şeklinde açıklandı. Bilindiği gibi tüm büyük şirketler, karantina kararları ile birlikte uzaktan çalışma sistemine geçmişti ve bu sistem her ne kadar kulağa hoş gelse de, önemli zorlukları da beraberinde getirdi.
Microsoft çalışanlarının, "tamamladığımız benzersiz ve zorlu mali yılın ödülü olarak" bir kerelik bu pandemi bonusunu alacaklarına dair e-postalar aldığı bildiriliyor. Bu ikramiye, dünyanın her yerindeki çalışanlara verilecek ve ayrıca yarı zamanlı veya saatlik çalışanlar için de geçerli olacak. Duyuru, Microsoft'un İnsan Kaynakları Sorumlusu Kathleen Hogan aracılığıyla yapıldı.
Bu arada ikramiye, Microsoft'a ait olan LinkedIn, GitHub ve ZeniMax Media gibi kurumların çalışanları için geçerli değil.
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