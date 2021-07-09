Microsoft'tan Tüm Çalışanlarına 1.500 Dolar İkramiye Sürprizi

Microsoft, geride kalan zorlu mali yılın şerefine, tüm çalışanlarına pandemi ikramiyesi dağıtacağını açıkladı. İkramiye, kişi başı 1.5000 dolar olacak!

Microsoft'tan tüm çalışanlarına 1.500 dolar

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