Çalışır Haldeki Galaxy S8'den İki Video Sızdı!
Galaxy S8'in çalışır halde "incelendiği" iki yeni video, internette dolanmaya başladı!
Galaxy S8, Samsung tarafından Mart'ın sonunda tanıtılacak ancak telefondan yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni ortaya çıkan iki "inceleme" videosunda Galaxy S8'i çalışırken görebiliyoruz.
Videolarda telefonun kavisli ekrana sahip olduğunu ve 3,5 mm'lik kulaklık girişini kaldırmadığını görüyoruz. Ön taraftaki fiziksel ve kapasitif düğmelerin kaldırılmasını bir kenara koyarsak, karşımızda Galaxy S7 Edge'e çok benzeyen bir cihaz duruyor.
Galaxy S8 and Galaxy S8+ hands-on video leaks outGalaxy S8 and Galaxy S8+ hands-on video leaks out
Videolar oldukça kısa ve cihazın tasarımını çok fazla göstermiyor. Ancak tanıtıma daha bir ay var ve gelecek sızıntılar, Galaxy S8'i daha yakından tanımamızı sağlayabilir.
Working Samsung Galaxy S8 Leak - First Hands On LookIn this video we take a quick look at the upcoming Galaxy S8 / S8 Plus with this leaked video of the phone being used. Click here to subscribe: Buy here: Social Links... Subscribe on YouTube: Facebook: Twitter: Google+ Blog:
Zeynel A. Öztürk
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