Sony, Yeni Bir El Konsolu, Yeni Bir PlayStation Portable Yapar mı?

Steam Deck'in tanıtılması ve Nintendo Switch'in yakaladığı başarı, el konsolu dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Sony'yi tekrar bu alana sokar mı? Yeni bir PlayStation Portable (PSP) gelir mi? Araştırdık...