Sony, Yeni Bir El Konsolu, Yeni Bir PlayStation Portable Yapar mı?

Valve'ın Steam Deck'i, yani oyun amaçlı el bilgisayarını tanıtması ile birlikte, gözler bir kez daha taşınabilir oyun konsollarına çevrildi. Nintendo'nun Switch'i de uzun zamandır piyasada ve son olarak OLED ekran güncellemesi aldı. Peki ama el konsolu dendiğinde bir dönemin yıldızı olan ama son yıllarda bu pazardan çekilen Sony'den yeni bir adım beklemeli miyiz? PSP ve PS Vita sonrasında sessizliğe gömülen Japon devi el konsollarına geri dönüş yapar mı? Bu yazımızda, işte bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışacağız.
Sony'nin şimdiye kadarki el konsolları temelde 2 farklı modele ayrılıyor. PlayStation Portable (PSP) ve ardından gelen PlayStation Vita (PS Vita). Bu iki el konsolunun geçmişlerine bakarak, geleceği tahmin etmeye çalışabiliriz.
PlayStation Portable (PSP)
Sony Interactive Entertainment'ın eski Başkanı ve CEO'su Andrew House, 2019 yılında yayınlanan bir Game Informer makalesinde, PSP'nin "özellikle Japon pazarında gerçekten iyi bir başarı elde ettiğini" iddia etmişti. Gerçekten de PSP, Sony'nin el konsolu pazarındaki ilk girişimi olarak çığır açtı. Nintendo DS ile rekabet etmesine rağmen, PSP hem kritik hem de ticari bir başarı elde etti, lansmanından bu yana 80 milyonun üzerinde satış yaptı ve hatta Japonya'daki bazı konsolları bile geride bıraktı.
PSP'nin elde ettiği satış başarısı, el konsolu pazarında yaşanan rekabete rağmen yeni bir model için Sony'ye cesaret verdi. Ve ortaya PlayStation Vita çıktı.
PlayStation Vita (PS Vita)
Sony'nin şu anki Başkanı ve CEO'su Jim Ryan, yine bir Game Informer makalesinde, PS Vita hakkında şunları söylemişti: "PlayStation Vita birçok yönden harikaydı ve gerçek oyun deneyimi harikaydı. Ancak açıkçası artık olmadığımız bir işten bahsediyoruz..."
Teknik bir harika olmasına rağmen, PS Vita ticari olarak performans gösteremedi. PS Vita, mobil oyunların yükselişi ve Nintendo 3DS'nin ve daha sonra Nintendo Switch'in onu gölgede bırakmasıyla, ne Sony'den ne de halktan ilgi görmedi.
Yeni Bir Sony El Konsolu İçin Umut Var mı?
PSP nasıl PS Vita için bir cesaret kaynağı olduysa, PS Vita muhtemel bir yeni Sony el konsolu için adeta bir el freni oldu. Jim Ryan'ın yukarıdaki açıklamasına da bakarsak, Sony'nin yakın zamanda bir el konsolu piyasaya sürmesi fikri pek olası görünmüyor.
Bu umutsuz manzaraya rağmen, yeni bir PSP söylentileri tabii ki durmuyor. Sony'nin 5G teknolojisine odaklanan güçlü bir PSP üzerinde çalıştığı bunlardan biri. Üstelik bu iddiayı ortaya atanlar, ayrıca zaman çerçevesinin de uygun olduğunu söylüyor. Sony, PSP'yi 2004'te ve Vita'yı 2011'de piyasaya sürdü. Bu nedenle, Sony'nin yeni bir el konsolu duyurduğunu görmenin tam zamanı olabilir. Ancak, sürümler arasındaki yedi yıllık bir kalıba bakıyorsak, Sony birkaç yıl gecikmiş demektir.
Sony El Konsolu İşine Döner mi?
Yukarıda da söyledik; önümüzdeki birkaç yıl içinde PS Vita'nın halefini görmeyi beklemiyoruz. Peki Sony, el konsolu işine asla geri dönmeyecek mi? Kesinlikle dönecek!
Nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Tabii ki Sony2nin el konsolu hayranlarına güvenerek... PS Vita'nın düşük performansına rağmen, Sony'nin yeni bir taşınabilir PlayStation ürettiğini görmeyi ve satın almayı isteyecek özel bir hayran kitlesi var. Ve unutulmamalı ki Sony gibi çoğu başarılı şirket, asla asla demez. Yeni bir fırsat ortaya çıkarsa, Sony'nin el konsolu pazarına geri döneceği kesin.
Şunu da belirtmekte fayda var; PSP, Sony'nin bir el konsolu ile büyük bir ticari başarı elde edebileceğinin kanıtıydı. Vita ise teknoloji devinin geleceğe yönelik tasarımının bir örneğiydi. Sony'nin bu pazarda başarılı olan yeni bir ürün geliştirmek için önceki konsollarının artılarını birleştirememesinin hiçbir nedeni yok. Ancak bu, muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl içinde olmayacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın