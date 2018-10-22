Call of Duty: Black Ops 4 İncelemesi
Battle Royale, Call of Duty'yi kurtarmaya yetecek mi? İşte Call of Duty: Black Ops 4 incelemesi...
Evet, Call of Duty'ye yeni gelen Battle Royale modunun koca bir seriyi kurtarıp kurtaramayacağını sorarak incelemeye başladık, zira son yıllarda Call of Duty için işlerin pek yolunda gitmediği açık. Geliştirici ekip de bunun son derece farkında olacak ki, dönemin en popüler oyun şekli olan Battle Royale'i denemekten geri durmamış. Ve bunda fazlasıyla başarılı olmuş. Evet, Call of Duty: Black Ops 4, Battle Royale'i öyle bir şekilde kendi dünyasına oturtmuş ki, açıkçası saatlerce oynamaktan kendimizi alamadık.
Evet, "laps" diye Black Ops 4'ün göz bebeği Battle Royale modunu sunan Blackout'tan bahsederek girdik ama şimdi bir toparlayayıp, sırasıyla gidelim.
Evet, hikaye modu yok
Call of Duty: Black Ops 4'ü betalarından bu yana oynuyor ve hakkında edindiğimiz izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Daha önce Call of Duty: Black Ops 4 Beta incelemesi ve Call of Duty: Black Ops 4 Blackout Beta incelemesini sizlerle paylaşmıştık. Neyse ki uzun zamandır beklediğimiz oyun 12 Ekim tarihinde piyasaya çıktı ve yalnızca bizleri değil, başta CoD fanları olmak üzere çok sayıda oyun severi ekran başına kitleyerek rekorlara imza attı. Muhtemelen buna da devam edecektir, zira oyun son derece başarılı.
Evet, herkesin bildiğini bir kez daha tekrar etmek gerek: Oyunda herhangi bir hikaye modu yer almıyor. Bu anlamda CoD'un köklerine aykırı olan bir oyun Black Ops 4. Odağına tamamen multiplayer'ı alan yeni CoD, bu işi fazlasıyla iyi şekilde kotarsa da, yine de ufak çapta da olsa bir hikaye modu bulundursa fena olmazdı. Misal Battlefield 1 ve yakında gelecek olan Battlefield V oyunları bunu yapabiliyor ve böylece iki kesim oyun severi de kendine yakın tutuyor. Anlaşılan şirket yıllardır bu anlamda oyuncuları pek doyuramadığını kabul etmiş ve tamamen yeni bir şey denemiş.
Peki, Black Ops 4'te ne var?
Call of Duty: Black Ops 4'te belki bir hikaye modu yok, ancak çok daha fazlası var. Ha, eğer multiplayer oyunlardan hazzetmiyorsanız, elbette o halde Black Ops 4 sizin radarınıza girmeyecek. Ancak Call of Duty: Black Ops 4, her ne kadar takım oyunculuğunu odağına alsa da, içerdiği modlarda solo olarak, tek başınıza da mücadele etme ahengini yakalayabilmenizi sağlıyor. Ha, bu arada eğitim olarak da olsa ana menüde Specialist HQ adında, karakterler özelinde mini bölümlerin sizi beklediğini söyleyelim.
Call of Duty: Black Ops 4'te başlıca 3 mod yer alıyor. Bunlardan biri içinde Heist, Control ve Search & Destroy gibi modları bulunduran Multiplayer modu, diğeri Battle Royale unsuru olan Blackout modu ve bir diğeri ise kuşkusuz CoD serisinin (nedense) en çok sevilen modlarından olan Zombi modu.
MULTIPLAYER
CoD: Black Ops 4'ün Multiplayer modunda çok sayıda yeni harita yer alıyor. Görsellik olarak oldukça göz dolduran haritalar, nispeten dar yapılara sahipler. Oyunun temposu ise bir hayli yüksek. Misal 2 takım halinde oynadığınız Heist modunda bir an bile durup soluklanmaya zaman bulamıyorsunuz desek yalan olmaz. Bu modda 4 eli alan taraf oyunu kazanıyor. Biten elin ardından el boyunca en iyi hareketi yapan oyuncu için ekranda highlights görüntülerini görüyoruz.
Özellikle Heist modunu, Counter-Strike'a oldukça benzeten yalnızca biz değilizdir herhalde. Zira oyun başında bir miktar paranız var ve bununla silah ve ekipman tercihinde bulunuyorsunuz. Her el sonunda da bütçenize, el boyunca gösterdiğiniz performansa dayalı bir miktar ilave ediliyor. Elbette oyunun aksiyonu yüksek ancak bir yandan taktiksel de savaşmanız gerek. Bu anlamda yetenekler önem kazanıyor. Bu noktada Specialist'lerden bahsetmek lazım.
Black Ops 4'te yer alan Specialist'lerin yeteneklerinden Heist de dahil tüm multiplayer modlarında had safhada yararlanmanız, iyi bir oyun performansı sergilemeniz açısından önemli.
Call of Duty: Black Ops 4'te oyuna yeni Specialist'ler de dahil oluyor. Her Specialist birtakım özel yeteneklere sahip bildiğiniz gibi. Prophet karakterinin yeteneği rakipleri paralize etmekken, bunlardan Nomad ise kullandığı oldukça ilginç bomba ile rakiplerini temizleyebiliyor. Bu yetenekleri, yerden toplayacağınız ekipmanlarla Blackout modunda da kullanabiliyor olmanız oldukça sevindirici doğrusu.
Multiplayer modunda Heist'in dışında Control, Free for All, Kill Confirmed, Search and Destroy, Domination, Hardpoint ve Team Deathmatch modlarının yer aldığını da söyleyelim.
Treyarch ve Activision, yalnızca oyunun temposunu arttırmakla kalmamış, buna ek olarak akılcı haritalar tasarlamışlar. Bu anlamda oyunun eğlence eşiğinin bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Arkanızı hep kontrol etmeniz gerekiyor. Ancak oyun içinde geçirdiğiniz süre size yeterli gelmeyecek, sunucuların yoğunluğunun da etkisiyle, neredeyse 4 ellik bir Heist oyununda geçirdiğiniz süre, lobide beklediğiniz süreye eşit. Bu noktada da kendinizi Blackout'a atıyorsunuz.
BLACKOUT
Blackout modu, CoD: Black Ops 4'ün Battle Royale'ı fazlasıyla başarılı şekilde işlediği oyun alanı olarak karşımıza çıkıyor. Açıkçası benim kanım PUBG'ye pek ısınmamış, Fortnite ise bana fazlasıyla hızlı gelmişti. Bu anlamda Blackout için tam ikisinin arasını bulmuş, dengesini kurmuş bir oynanışı sunduğunu söyleyebiliriz. TPS değil, tamamen FPS olması da cazip bulmama sebep açıkçası.
İster solo olarak tek başınıza, ister 2'li veya 4'lü takımlar halinde oynayabildiğiniz Blackout modu, klasik olarak helikopterden ekipmansız atlayıp, indiğiniz bölgede silah ve ekipman toplayarak, daralan sınır bölgesinden ve girdiğiniz sıcak çatışmalardan kaçınarak yaklaşık 100 kişiden en sona kalan kişi olmanızı temel alıyor. Her el sonunda elbette belli bir puan kazanıyor ve kazandığınız deneyim puanlarıyla sınıf atlıyorsunuz.
Blackout'ta, türün doğası gereği kuşkusuz devasa bir haritaya sahipsiniz ve harita içinde PvP olduğu kadar PvE mücadelesi de yer alıyor. Mesela helikopterden fener kulesine atlarsanız, loot yaparken pencereden içeriye bir zombi dalabiliyor. Bu arada odada başka bir oyuncu da varsa, seyreyleyin gümbürtüyü.
Öte yandan Blackout'ta kullanabileceğiniz araç seçenekleri de var. Bunlar arasında şimdilik ATV, kamyon, bot ve helikopter olsa da (daha ne olsun?) yakın zamanda daha fazla araç eklenecektir kanısındayız.
Bu tür oyunlarda ses ise bildiğiniz üzere mühim. Uzaktan sıkılan silahların sesleri olsun, bulunduğunuz yöne gelen bir araç olsun, eve dalan bir diğer oyuncunun adımları olsun, çok iyi takip edebiliyorsunuz. Elbette bu noktada iyi bir kulaklığın önemi de yüksek.
ZOMBIES
Elbette, bir CoD oyunu olur da zombi modu olmaz mı? Elbette var. Zombi modu da şu an Black Ops 4'ün en çok oynanan oyun modlarından. Bu modda da ister yalnız, ister arkadaşlarınızla co-op şeklinde zombi avlamaya devam ediyorsunuz. Elbette yeni oyunun doğası gereği zombi modu da elden geçirilmiş ve ek yetenekler eklenmiş. Eskisine oranla daha hızlı bir oynanışın sağlandığını söyleyebiliriz. Oyunun zombi modunda yine puyan kazanıp, elde ettiğiniz puanlarla yeni silahları ve haritada yeni bölgeleri açabiliyorsunuz. Ancak bu modu pek oynamadığımızı da itiraf edelim, zira Blackout ve Heist daha çok ilgimizi çekti doğrusu.
Sonuç
Sonuç olarak diyebiliriz ki Call of Duty: Black Ops 4 dolu dolu bir yapım olmuş. Had safhada eğlenceli ve yapacak çok şey sunan bir oyun Call of Duty: Black Ops 4. Her ne kadar bir hikaye modunu bulundurmaması CoD hayranlarını belli miktarda üzecek olsa da, hikaye modunu 3 ana daldan oluşan multiplayer oynanışa iyi bir şekilde feda etmiş diyebiliriz. Gerek takım ve taktik anlayışlarını benimseyebileceğiniz, gerek solo olarak tek başınıza yaldır yaldır aksiyonun içine dalabileceğiniz bir oyun olmuş doğrusu. Dinamizm, görsellik ve altyapı olarak iyi işlenmiş yılın online oyunlarından biri duruyor önümüzde. Bu anlamda satın alanların pişman olmayacakları kanaatindeyiz.
Puan: 85
KÜNYE
Geliştirici: Treyarch
Yayıncı: Activision
Tür: Aksiyon / FPS
Platform: PS4, Xbox One, PC
Web: www.callofduty.com/blackops4
Ercan Uğurlu
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