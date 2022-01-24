Call of Duty İçin Üzen İddia: Her Yıl Yeni Bir CoD Oyunu Gelmeyebilir!

Microsoft, Activision Blizzard'ı satın almasının ardından ilk iş olarak Call of Duty stratejisini değiştirebilir. Buna göre Cod serisi için "yeni yıl, yeni oyun" düzeni tarih olacak gibi görünüyor.