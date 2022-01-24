Call of Duty İçin Üzen İddia: Her Yıl Yeni Bir CoD Oyunu Gelmeyebilir!

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının ardından Call of Duty geliştiricileri yeni bir yol ayrımına giriyor gibi görünüyor. Yayınlanan bir rapora göre Call of Duty artık her sene yeni bir oyunla oyun severlerin karşısına çıkmayacak gibi...
Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Activision Blizzard'ı satın aldığını duyurmuştu. 69 milyar dolar karşılığında tamamlanacak olan devir teslim işi sonrası ilk iş olarak da şirketin lokomotifi olan Call of Duty ile ilgili yeni bir açıklama geldi.
Bloomberg'in haberine göre ünlü oyun serisi Call of Duty'nin yayın takvimi yavaşlatılacak. Şirketin bünyesinde olan oyunun geliştirici ekibi Treyarch ve Infinity Ward'ın temposunu düşürmek ve farklı oyun fırsatlarının da yaratılabilmesi amacıyla alındığı söylenen karar Call of Duty hayranlarını üzebilir. Zira Call of Duty, son 18 yıldır her sene yeni bir bölümle hayranlarının karşısına çıkıyordu. Bundan sonra ise, her yeni yıl yeni bir Call of Duty görmeyebiliriz...
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